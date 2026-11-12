Revista del Consumidor advierte sobre estrategias para influir en la decisión de compra en línea

Revista del Consumidor advierte sobre estrategias para influir en la decisión de compra en línea

noviembre 11, 2026

Las compras por internet representan una opción para adquirir productos de manera fácil y rápida al no tener que acudir a las tiendas físicas. Sin embargo, hay que considerar que los sitios web comerciales recurren a estrategias de venta para influir en la decisión de compra. Para alertar a las personas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalla en qué consisten.

En la sección Entorno digital, correspondiente a la edición de noviembre de 2026 de la Revista del Consumidor, se identifican los patrones oscuros utilizados por el comercio en línea. Se trata de estrategias comerciales que, mediante diseños engañosos en páginas de internet y aplicaciones, influyen en las decisiones y logran que las y los consumidores gasten más dinero o acepten condiciones que no desean. Para lograrlo, se valen de información confusa o incompleta, presión para actuar rápidamente, opciones predeterminadas o procesos que dificultan ciertas elecciones.

El artículo destaca en qué consisten los mecanismos más comunes:

Mensajes de escasez o urgencia: mediante los cuales pueden generar presión para comprar rápidamente y reducir el tiempo para comparar opciones, revisar las condiciones o pensar si realmente se necesita el producto.

Opciones elegidas sin consentimiento: ocurre cuando, al momento de pagar, se encuentran casillas seleccionadas previamente de forma automática (como “protección adicional” o “envío Premium”), lo que incrementa el precio final. No toda opción preseleccionada es un patrón oscuro; sin embargo, es importante poner atención, ya que una decisión puede estar condicionada por la forma en que se presentan las alternativas.

La trampa de los botones: consiste en acomodar de manera conveniente las opciones de selección. En este caso entra en juego la jerarquía visual; el diseño de una página puede hacer que una opción parezca mucho más sencilla, atractiva o evidente que otra para influir en la decisión de compra (por ejemplo, destacar visualmente el botón “pagar ahora” frente a uno discreto que diga “seguir buscando”).

El precio que aparece y el que se paga: implica tener en cuenta que un precio atractivo puede cambiar considerablemente cuando se agregan cargos, servicios o conceptos adicionales durante el proceso de pago.

Para comprar en línea de manera segura y responsable, la Profeco recomienda hacer conciencia de la necesidad real del producto, desconfiar de mensajes urgentes, revisar las casillas preseleccionadas y comprobar el precio final antes de pagar.