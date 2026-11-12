Inteligencia artificial, transparencia salarial y jornada laboral: los desafíos que están redefiniendo la gestión del talento en México

Inteligencia artificial, transparencia salarial y jornada laboral: los desafíos que están redefiniendo la gestión del talento en México

noviembre 11, 2026

MONTERREY, N.L.— La gestión del talento atraviesa cambios estructurales en México derivados de la adopción de inteligencia artificial, la exigencia de transparencia salarial y las discusiones sobre la jornada laboral. Estos factores han llevado a las organizaciones a revisar sus arquitecturas de compensación y esquemas operativos para balancear productividad y costos.

Marcelo Natalini, CEO de LATAM Business School, señaló durante el evento que el área de compensaciones ha adquirido relevancia estratégica en la toma de decisiones empresariales, al requerir la integración de tecnología, productividad y gestión de talento. LATAM Business School lleva a cabo este foro como parte de sus actividades de formación ejecutiva en la región.

La 68.ª Cumbre Mexicana de Compensaciones y Beneficios, foro organizado por LATAM Business School en Monterrey, reunió a consultores de firmas como Aon, Deloitte, Marsh, Korn Ferry, WTW, KPMG y EY, junto con ejecutivos de empresas como FEMSA y especialistas vinculados a organizaciones internacionales como WorldatWork, TR2050 y New York University.

A lo largo del encuentro se analizó de qué manera la inteligencia artificial incide en los modelos de Total Rewards al transformar el valor intrínseco de los puestos, así como la urgencia de diseñar esquemas de transparencia salarial consistentes, equitativos y viables a largo plazo.

En ese ámbito destacó la presentación del caso práctico de FEMSA, cuya experiencia ofrece una perspectiva local de gran escala contrastada con las mejores prácticas internacionales.

La agenda abordó igualmente las implicaciones operativas de la reducción horaria y los caminos que las organizaciones deben trazar para asimilar estos cambios regulatorios sin deteriorar su rentabilidad ni sus niveles de servicio.

Este análisis se complementa con la planeación de los presupuestos hacia 2027, un ejercicio que demanda equilibrar inflación, fluctuaciones cambiarias, presiones de costos laborales y las expectativas del personal, todo ello enmarcado en tácticas para asegurar la atracción, desarrollo y retención de talento crítico en sectores de alta demanda.

El diálogo técnico cuenta con las aportaciones de líderes globales como Michael Piker, VP Global Total Rewards de Shiseido y miembro del TR2050 Global Advisory Council, y Fermín Díez, coautor de The Remuneration Handbook y miembro del Global Advisory Board de WorldatWork, quienes ofrecen un marco comparativo entre las tendencias corporativas mundiales y la coyuntura del mercado laboral en América Latina.