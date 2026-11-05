CEPAL rebaja al 2% el crecimiento económico de América Latina en 2026

noviembre 4, 2026

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que la economía regional crecerá un 2.0 por ciento en 2026, por debajo del 2.4 por ciento de 2025, y un 2.5 por ciento en 2027, en un contexto internacional de elevada incertidumbre.

El organismo atribuye la desaceleración a las tensiones geopolíticas, las disrupciones en las rutas logísticas, la menor previsibilidad de la política comercial y el encarecimiento del financiamiento, y advierte de que el menor dinamismo del empleo, la leve alza de la inflación y los posibles efectos de El Niño podrían condicionar la recuperación.

Efectos desiguales

Los choques externos afectan de forma desigual, mientras algunos exportadores de materias primas se benefician de precios más altos, las economías importadoras sufren presiones sobre sus costes y sobre el poder adquisitivo de los hogares.

En el mercado laboral, el empleo sigue creciendo, pero a un ritmo menor, lo que limita los ingresos y el consumo y dificulta reducir la informalidad y las brechas laborales. La inflación muestra una leve tendencia al alza por los precios de la energía y los alimentos, que golpea especialmente a los hogares que destinan más ingresos a bienes esenciales.

Estas subidas encarecen el coste de financiamiento de gobiernos, empresas y consumidores, con efectos sobre el servicio de la deuda y la inversión, y podrían reducir el margen para flexibilizar la política monetaria en la región.

Las proyecciones varían por subregiones. América del Sur crecerá un 2.1 por ciento en 2026 y un 2.4 por ciento en 2027. América Central, un 1.7 por ciento y un 2.8 por ciento, lastrada por Cuba y Haití: sin ellas, el promedio subregional sería del 4.1 por ciento y el 4.2 por ciento. El Caribe alcanzará un 7.4 por ciento y un 7,0 por ciento, impulsado por Guyana; sin ese país, las tasas serían del 1.2 por ciento y el 1.9 por ciento.