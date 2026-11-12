C-5 de Coatzacoalcos estará terminado a mediados del 2027 

noviembre 11, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El Centro de Control y Comando (C-5) de Coatzacoalcos será terminado a mediados del 2027, con el que se reforzarán las acciones de seguridad en la zona sur del estado, aseveró la gobernadora Rocío Nahle García, quien este miércoles supervisó personalmente las obras.

Señaló que, si bien se tienen 8 centros de control, no se contaba con uno en la zona sur, por lo que se autorizó su construcción como parte de la estrategia de seguridad.

“Reforzar la seguridad, de poner cámaras, de vigilar toda la zona, no nada más Coatzacoalcos, toda la zona sur, pues estamos haciendo este C5. Se trabajó mucho en el diseño, está muy bien ubicado porque pues tiene que cumplir muchas cosas, que sea céntrico, que esté al acceso de la población, que esté así, este la tecnología tiene que estar conectada también con el Secretariado Nacional”.

En ese sentido, consideró que los trabajos van avanzados, por lo que consideró que a mediados del próximo deberá estar listo.

La mandataria aseguró que se ha reforzado la seguridad en toda la entidad veracruzana, primero porque es parte de las obligaciones de las autoridades y después porque la delincuencia no tiene cabida en Veracruz.

“Somos un pueblo trabajador y la delincuencia no tiene cabida aquí ni en ningún lado y vamos con la estrategia que trae nuestra Presidenta y pues tenemos que cuidar nuestro territorio”.

Asimismo, Nahle García sostuvo que, aunado a las acciones en materia de seguridad, como la presencia de más elementos policíacos, se trabaja de la mano con el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para dar cero tolerancia a los delitos.

“Estamos trabajando con el Poder Judicial y con la Fiscalía, las dos fiscalías, la general de la República y la del Estado, eh es una mesa que día a día este estamos atacando las áreas de delincuencia”, finalizó.