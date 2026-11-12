Aplaude gobernadora anuncio de Sheinbaum sobre construcción de hospitales en Veracruz 

noviembre 11, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García aplaudió el anunció hecho esta mañana en su conferencia del pueblo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la construcción de cinco hospitales que sustituirán aquellos que son muy antiguos.

En entrevista en el sur de Veracruz, dijo que algunas de estas unidades médicas tienen una antigüedad de hasta 100 años, como es el caso de Pánuco.

“Hoy en la mañana la presidenta anunció sobre los hospitales que se van a construir en Veracruz, son cuatro, bueno son cinco, vi que anunció cuatro, pero son cinco, que están en la zona sur, que tienen hasta 100 años de construcción”.

Recordó que se trata de la sustitución de los hospitales de Tantoyuca, Pánuco, Tuxpan y Misantla, por lo que dice, se asumió el compromiso de parte de su gobierno de apoyar estos trabajos.

“Hoy yo me propuse ayudarla, revisar todos y ayudarle a ir resolviendo. Lo que no se puede aquí, yo hablo, aquí viene el delegado del IMSS Bienestar, el doctor Roberto Ramos Alor y juntos entre el municipio, entre el estado y entre la federación vamos avanzando”, dijo previo a la supervisión del hospital de Mecayapan.

Asimismo, la mandataria recordó que el próximo 28 de noviembre rendirá su segundo informe de gobierno, en donde dará cuenta de lo que se ha avanzado en la entidad en todos los sectores.

“El día de hoy ustedes saben que estoy recorriendo todos los hospitales, me hago acompañar de los alcaldes porque queremos ayudarle a la presidenta en el tema de la universalidad de la salud. Ella se puso un reto muy grande, junto con el presidente López Obrador, para que a todos se les atienda de todo”.

Finalmente, Nahle García indicó que se sumaron al sistema nacional de salud casi 50 millones de usuarios, lo que aumentó la demanda.