UNAM reactiva admisión 2026: habrá examen de control en sedes foráneas

agosto 3, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aceleró los preparativos para reactivar el proceso de admisión 2026-2027, luego de la controversia por las irregularidades detectadas en el examen de ingreso en línea, al acordar que las y los estudiantes de primer ingreso inicien clases el próximo 31 de agosto, además de ampliar la aplicación presencial del examen de control con sedes fuera de la Ciudad de México.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó al secretario general, Javier de la Fuente, a mantenerse en sesión permanente con el Colegio de Directoras y Directores para coordinar las acciones relacionadas con las reinscripciones, la entrega de documentos y la implementación del examen de control que permitirá validar los resultados del proceso de selección.

Durante la reunión se acordó procurar que el inicio de cursos para las y los estudiantes de primer ingreso del ciclo escolar 2026-2027/1 se lleve a cabo el lunes 31 de agosto, tanto para quienes ingresan por pase reglamentado como para quienes participaron en el concurso de selección.

Como parte de las medidas para facilitar la participación de los aspirantes, la UNAM también determinó habilitar sedes foráneas, además de la sede en la Ciudad de México, para la aplicación presencial del examen de control, una decisión que busca atender a miles de jóvenes de distintas entidades del país.

Asimismo, las autoridades universitarias acordaron fortalecer y agilizar los mecanismos administrativos para la recepción de documentos y la inscripción de las y los alumnos de nuevo ingreso, con el objetivo de reducir los tiempos del proceso una vez que concluya la evaluación extraordinaria.

El rector solicitó que este martes la Universidad publique en sus medios oficiales la información sobre las fechas, sedes y procedimiento mediante el cual será convocado cada aspirante para presentar el examen de control.

En cuanto a la comunidad estudiantil que ya cursa alguna licenciatura, la UNAM confirmó que el reinicio de clases será el lunes 17 de agosto, por lo que las facultades y escuelas emitirán en sus canales oficiales las indicaciones correspondientes para los procesos de reinscripción y demás actividades académicas.

Finalmente, las y los directores de facultades y escuelas expresaron su disposición para colaborar en el fortalecimiento de todas las etapas del proceso, con el propósito de garantizar certeza y transparencia en el ingreso de la nueva generación de universitarios.