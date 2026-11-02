¡Puentazo! TEV se toma cuatro días por festividades de Día de Muertos

noviembre 2, 2026

Xalapa, Ver.– El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) suspendió sus actividades jurisdiccionales por el periodo de Día de Muertos. El receso comenzó el viernes 30 de octubre y concluirá el martes 3 de noviembre, por lo que las labores se reanudarán el miércoles 4.

Sin embargo, durante estos días inhábiles, la Oficialía de Partes continuará recibiendo medios de impugnación y promociones presentadas por ciudadanos o autoridades responsables, siempre que estén directamente relacionadas con algún proceso electoral o con casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

El Tribunal precisó que los documentos recibidos durante el receso serán tramitados o atendidos a partir del miércoles 4 de noviembre, cuando se reanuden las actividades jurisdiccionales.

La suspensión de labores se estableció conforme al acuerdo plenario aprobado por las magistraturas que integran el TEV, mediante el cual se declaró inhábil el 30 de octubre, así como el 2 y 3 de noviembre, dentro del calendario oficial de días inhábiles para 2026.