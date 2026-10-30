OPLE prevé instalar sus 30 Consejos Distritales en enero de 2027

octubre 30, 2026

La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, en entrevista para En Contacto, habló sobre el desarrollo de la Consulta Indígena, en la que se contó con la participación de personal de la Universidad Veracruzana (UV) y de organismos de derechos humanos.

Por otra parte, informó que se prevé que el próximo 15 de enero de 2027 estén instalados los 30 Consejos Distritales, que participarán en el acompañamiento y organización del proceso electoral.