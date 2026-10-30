Pronostican ambiente frío en zonas altas y lluvias en Veracruz

octubre 30, 2026

Este día, un canal de baja presión sobre el noroeste de México e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes sobre entidades del noroeste y norte de México. Por su parte, canales de baja presión al interior de la República Mexicana y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en el occidente, oriente, centro, sur y sureste mexicano, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila el desplazamiento de un nuevo frente frío (núm. 4), que ingresará sobre el noroeste de México.

Para mayor información consultar:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas



Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas



Pronóstico de lluvias para hoy 30 de octubre de 2026:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte, centro y sur) y Coahuila (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (este y sur), Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Durango, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 30 de octubre de 2026:



Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 30 de octubre de 2026:



Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento para hoy 30 de octubre de 2026:



Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente sur: Tamaulipas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a frío, y muy frío en zonas altas del Estado de México, con posible formación de bancos de niebla. Por la tarde, ambiente templado a cálido, incremento de nublados con intervalos de chubascos en el Estado de México, mismos que podrían estar acompañados con descargas eléctricas, así como de lluvias aisladas en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 25 a 27°C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.



Península de Baja California: Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente templado a cálido en Baja California Sur; fresco en Baja California y muy frío a gélido en zonas serranas de dicho estado. Durante la tarde, cielo nublado, ambiente cálido y lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur (este y sur); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; intervalos de chubascos en Baja California. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la península.



Pacífico Norte: Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente fresco en la región. Durante la tarde, ambiente cálido, y caluroso en el sur de Sonora y norte de Sinaloa; con cielo medio nublado y lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (norte, centro y sur) y lluvias puntales fuertes en Sinaloa (norte y centro); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.



Pacífico Centro: Cielo despejado por la mañana con ambiente fresco, frío en zonas serranas y posibles bancos de niebla en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde ambiente cálido a caluroso, incremento de nubosidad con intervalos de chubascos en Michoacán y lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco, Colima. Viento del oeste y suroeste con rachas de hasta 30 km/h en la región.



Pacífico Sur: Cielo despejado por la mañana con ambiente fresco, frío en zonas serranas y posibles bancos de niebla en zonas altas de Oaxaca y Chiapas. Durante la tarde ambiente cálido a caluroso, incremento de nubosidad con intervalos de chubascos en la región. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), y rachas de 30 a 50 km/h en el resto del estado y Chiapas; además de rachas de viento de hasta 35 km/h en Guerrero.



Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente templado con bancos de niebla y cálido en costas, y frío a fresco en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en la zona montañosa de Veracruz; intervalos de chubascos en Tabasco y lluvias aisladas en Tamaulipas y Veracruz. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz y Tabasco, y de la misma intensidad de componente sur en Tamaulipas.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente templado. Durante la tarde, ambiente cálido, con intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Yucatán y Quintana Roo, y del noroeste de la misma intensidad en Campeche.



Mesa del Norte: Cielo nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a frío con bancos de niebla, muy frío en zonas serranas y gélido en zonas altas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas. Lluvias muy fuertes en Coahuila (norte) y lluvias fuertes en Chihuahua (oeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de chubascos en Durango y Nuevo León, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Sin lluvias en Aguascalientes y Zacatecas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí.



Mesa Central: Cielo medio nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas. Lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Elota, Sin., 88.0; Coatzacoalcos, Ver., 24.0; Hidalgo, Tamps., 19.0; Durango, Dgo., 18.0; Rosamorada, Nay., 6.0; Álvaro Obregón, CDMX, 3.0 y Lagos de Moreno, Jal., 2.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Puerto Ángel, Oax., 36.2; Arriaga, Chis., 35.6; Acapulco, Gro., 34.1; Hermosillo, Son., 34.0; La Paz, B.C.S., 33.7; Ciudad Victoria, Tamps., 33.2; Chetumal, Q. Roo, 32.7; Villahermosa, Tab., 32.4 y Tacubaya, CDMX, 26.3.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Durango, Dgo., 9.1; San Cristóbal de las Casas, Chis., 10.0; Zacatecas, Zac., 10.8; Colotlán, Jal., 11.2; Tlaxcala, Tlax., 12.4; Pachuca, Hgo., 12.8; Huajuapan de León, Oax., 12.9; Aguascalientes, Ags. y Toluca, Edo. Méx., 13.0; y Tacubaya, CDMX, 15.2.