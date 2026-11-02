Socavón en el panteón Xalapeño provoca afectaciones en tumbas

noviembre 2, 2026

Juan David Castilla

Un socavón registrado al interior del panteón Xalapeño, ubicado sobre la avenida Xalapa en la capital veracruzana, ha generado daños en diversas tumbas del camposanto.

En el lugar se observa un pronunciado hundimiento de terreno que atraviesa secciones de inhumación, donde se ha limitado el acceso.

El área afectada se encuentra delimitada con cinta roja de precaución con la leyenda «peligro», la cual cruza frente a lápidas y cruces de madera y metal.

La afectación pudo haberse agravado con las lluvias registradas en días pasados en la ciudad de Xalapa, provocando que el agua arrastrara la tierra de la zona.

Lo anterior, evidencia el riesgo latente de colapso para las estructuras colindantes y los visitantes, sobre todo durante estas fechas de Día de Muertos en que se incrementa el arribo de personas al cementerio.

Durante la cobertura de este hecho, personal de seguridad adscrito al Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) intentó impedir la labor de los medios de comunicación.

Los elementos de seguridad argumentaron que, para documentar la presencia de visitantes y las condiciones en el panteón Xalapeño, los reporteros debían solicitar previamente un permiso a los encargados del lugar.

Por su parte, los administradores del cementerio señalaron que en el sitio había zonas con tumbas abiertas destinadas a inhumaciones, justificando que tales áreas no debían ser registradas gráficamente por la prensa.