En el abandono, carretera Xalapa-Misantla; pobladores bachean por su cuenta

noviembre 2, 2026

Juan David Castilla

Habitantes del municipio de Yecuatla denunciaron el pésimo estado en que se encuentra la carretera Xalapa-Misantla, una vía de comunicación que hoy presenta baches, hoyancos y derrumbes, provocando constantes accidentes vehiculares y daños materiales a los automovilistas que transitan por la zona.

El tramo más dañado va desde la localidad de El Capulín hasta Santa Rita, donde la falta de mantenimiento por parte del Gobierno del Estado y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) ha obligado a los propios vecinos a organizarse para rellenar los desperfectos de la carpeta asfáltica.

Fabián Acosta Aguilar, vecino de la zona, criticó la falta de respuesta institucional ante una demanda que lleva meses sin ser escuchada por las autoridades correspondientes.

“Es un abandono porque ya tiene tiempo que está así y no hay quien haga caso de componer. Vamos a pedir un poco de asfalto especialmente para esto, regalado o a ver cómo le hacemos. Nosotros los tapamos, no más que nos cooperen con lo que lleva”, recriminó.

Por su parte, Máximo Acosta, también habitante de la zona, alertó que las condiciones del camino representan un peligro latente para la integridad física de los conductores, panorama que empeora considerablemente durante los periodos de lluvias y mal tiempo.

“Los baches de allá arriba, nos urge que hagan eso; varios carros rompen sus rótulas, ahí se quedan, se ha lastimado mucha gente. Que nos eche la mano la autoridad, que no nos olvide”, recriminó el poblador, quien añadió que son los propios residentes quienes frecuentemente auxilian a los lesionados en percances viales.

Ante esta situación, los ciudadanos hicieron un llamado a la administración estatal y al titular de la SIOP, Leonardo Cornejo, para que realicen un recorrido de inspección sobre el tramo afectado y destinen el presupuesto necesario para la rehabilitación integral de la vía de comunicación antes de que ocurra una tragedia mayor.