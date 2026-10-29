Aprobación de Cuenta Pública 2025 no cierra fiscalización en Veracruz

octubre 29, 2026

El diputado local Miguel Guillermo Pintos Guillén, en entrevista para “En Contacto”, señaló que la aprobación de la Cuenta Pública 2025 de Veracruz no representa el cierre definitivo del proceso de fiscalización, ya que deberán atenderse las observaciones y determinarse las responsabilidades que correspondan.

El presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso local destacó que el seguimiento a los resultados de las auditorías es fundamental para fortalecer la rendición de cuentas y garantizar que los recursos públicos sean vigilados conforme a la ley.