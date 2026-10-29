Prevén cielo nublado y lluvias por la tarde en Veracruz

octubre 29, 2026

Para hoy, la interacción del ciclón tropical Vance, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa; puntuales muy fuertes en Nayarit, Durango y Baja California Sur, así como rachas de viento y oleaje elevado en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Canales de baja presión que se extenderán sobre el interior del territorio nacional y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua y Coahuila; puntuales fuertes en zonas de Sonora, Nuevo León y Jalisco; chubascos en Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila la evolución y trayectoria de ciclón tropical Vance del océano Pacífico.

Para mayor información consultar:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas, además de generar encharcamientos e inundaciones

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas

Pronóstico de lluvias para hoy jueves 29 de octubre de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte), Durango (oeste) y Nayarit (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sur), Nuevo León (norte) y Jalisco (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy jueves 29 de octubre de 2026:

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sureste), Sonora, Sinaloa, Nuevo León (este), San Luis Potosí (este), Nayarit (oeste), Puebla (suroeste), Michoacán (sur), Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas, Tamaulipas, Veracruz (norte), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy jueves 29 de octubre de 2026:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy jueves 29 de octubre de 2026:

Viento de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Sinaloa.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Nayarit; y de componente norte en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Jalisco (costa); y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, disminuyendo durante la tarde: golfo de Tehuantepec (Oaxaca), así como en costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Jalisco.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo mayormente nublado; ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en zonas altas, con intervalos de chubascos en el Estado de México, mismos que pueden estar acompañados de actividad eléctrica; y lluvias aisladas en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de dirección variable de 5 a 15 km/h en la región, con rachas de hasta 35 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México.

Península de Baja California: Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente templado a cálido en Baja California Sur, fresco en Baja California y frío en zonas serranas de dicho estado. Durante la tarde, cielo medio nublado; ambiente cálido con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se prevén lluvias aisladas en Baja California. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Baja California Sur.

Pacífico Norte: Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente fresco en la región, frío en zonas serranas de dicho estado. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en zonas serranas; con cielo medio nublado y lluvias intensas en Sinaloa (centro y sur); así como lluvias fuertes en Sonora (sur); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Sinaloa; y viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sonora.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo nublado con lluvias muy fuertes en Nayarit (norte), lluvias fuertes en Jalisco (oeste); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; a su vez, se pronostican intervalos de chubascos en Colima y Michoacán. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco con bancos de niebla, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en zonas serranas. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Nayarit; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco; así como vientos con rachas de igual intensidad en zonas de Michoacán, y con rachas de hasta 30 km/h en zonas de Colima.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo nublado con intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, acompañados con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), y con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec (Oaxaca); y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guerrero y Chiapas.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente templado con bancos de niebla y cálido en costas, y frío a fresco en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en la zona montañosa de Veracruz; intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Tamaulipas; y viento de componente este de igual intensidad en el resto de la región, con rachas de hasta 35 km/h en zonas de Veracruz y rachas de hasta 30 km/h en zonas de Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente templado. Durante la tarde, ambiente cálido, con intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Campeche y Yucatán, y rachas de hasta 30 km/h en zonas de Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo nublado. Por la mañana, ambiente fresco a frío con bancos de niebla, muy frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la mayor parte de la región, y templado a fresco en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas, con lluvias muy fuertes en Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste) y Coahuila (norte); lluvias fuertes en Nuevo León (norte), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén chubascos en Zacatecas y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León; y de dirección variable con vientos y rachas de igual intensidad en zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo medio nublado. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en gran parte de la región. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas altas, con intervalos de chubascos en Puebla, así como lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 45 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; y con rachas de hasta 30 km/h en zonas de Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

San Blas (Islas Marías), Nay. 131.0; Los Cabos (Las Barrancas), B.C.S. 48.0; Cihuatlán, Jal. 44.0; Chihuahua (Cumbres de Majalca), Chih. 25.0; Bahía de Banderas (Gaviotas), Nay. 24.0; Ocoyoacac (El Zarco), Edo. de Méx. 12.0; Boca del Río (Observatorio Veracruz), Ver. 10.0; Sombrerete, Zac. 8.7; Colima, Col. y Tlalpan (Pozo Homún), Cd. de Méx. 3.0; y Mazatlán, Sin. 2.5.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin. 36.4; Puerto Ángel, Oax. 36.0; Arriaga, Chis. 35.6; Ciudad Constitución, B.C.S. 35.0; Hermosillo, Son. 34.5; Comitán, Chis. y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 24.7.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

San Cristóbal de las Casas, Chis. 9.4; Zacatecas, Zac. 10.4; Pachuca, Hgo. 12.6; Tlaxcala, Tlax. 12.9 y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 13.0.