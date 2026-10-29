Día de Muertos representa cultural, pero también derrama económica 

octubre 29, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.-

Luego de calificar como todo un éxito el Desfile de Catrinas que se llevó a cabo la tarde-noche del miércoles en la ciudad de Xalapa, la gobernadora Rocío Nahle García confió en que este puente de Día de Muertos represente una buena derrama económica en materia turística.

La mandataria indicó que su administración trabajará de manera normal y tomarán los días de descanso marcados en el calendario, 1 y 2 de noviembre, aunque recordó que 2 es lunes.

En el caso del “megapuente” que se dió en algunas instituciones educativas, señaló que fue un acuerdo entre las autoridades de la Secretaría de Educación y las organizaciones sindicales.

“Fue un desfile muy bonito, gracias a los ayuntamientos que nos acompañaron, Actopan, Coatepec, Xico, Emiliano Zapata, Tlacolula, Xalapa, como sede. De esto se trata de vivir nuestras festividades y tradiciones. Además está lleno de jóvenes, es aquí donde queremos apoyar a los jóvenes en su participación cultural y artística”.

Por otra parte, informó que Veracruz fue invitado al Estado de Morelos, por lo que una delegación acudirá a mostrar las tradiciones de la entidad en un festival de Día de Muerto.

“Es mostrar lo que tenemos en Veracruz”, dijo.