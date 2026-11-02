Nahle renovará equipo de cómputo en dependencias de Veracruz

noviembre 2, 2026

La licitación incluye 656 computadoras de escritorio, impresoras, multifuncionales y escáneres; el gobierno estatal fijó un plazo de entrega de 20 días hábiles.

Xalapa, Ver.– La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) lanzó una licitación pública estatal para adquirir equipos informáticos destinados a diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo de Veracruz, entre los que se encuentran al menos 656 computadoras de escritorio de diferentes características.

De acuerdo con la convocatoria LPE-008001-005-2026, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el viernes 30 de octubre, la compra contempla computadoras de alto y mediano rendimiento, impresoras láser, equipos multifuncionales y escáneres con alimentador de hojas.

Entre las partidas publicadas se encuentran 131 computadoras de escritorio de alto rendimiento con procesador Intel Core Ultra 7, memoria de 32 GB y disco de 1 TB; otras 495 computadoras de mediano rendimiento con procesador Intel Core Ultra 5, memoria de 16 GB y almacenamiento de 512 GB.

También se contemplan 30 computadoras de alto rendimiento con procesador AMD Ryzen 7, formato todo en uno y memoria de 16 GB.

En conjunto, las tres partidas representan 656 computadoras para distintas áreas de la administración estatal.

También comprarán impresoras y escáneres

La convocatoria incluye nueve impresoras láser monocromáticas de alto volumen, con capacidad de impresión de hasta 52 páginas por minuto, así como 10 equipos multifuncionales láser monocromáticos, que permiten imprimir, copiar, escanear y enviar documentos por fax.

Además, SEFIPLAN prevé adquirir 64 escáneres con alimentador de hojas, con resolución óptica de hasta 600 puntos por pulgada y una capacidad de trabajo diario recomendada de 3 mil páginas.

Las cantidades de las partidas publicadas suman al menos 739 equipos informáticos. Sin embargo, la propia convocatoria precisa que, debido al formato del documento, únicamente se publican las partidas más representativas en cantidad, por lo que la cifra no corresponde necesariamente al total de bienes que se adquirirán.

Licitación y plazos de entrega

La licitación es de carácter estatal y está dirigida a personas físicas y morales legalmente constituidas que tributen y tengan domicilio fiscal en Veracruz, con actividades económicas relacionadas con la comercialización de equipos y accesorios de cómputo.

Las bases tienen un costo de 2 mil pesos y estuvieron disponibles los días 30 de octubre, 3 y 4 de noviembre de 2026.

La junta de aclaraciones está programada para el 9 de noviembre, mientras que la presentación y apertura de proposiciones se realizará el 11 de noviembre, ambas a las 12:00 horas.

La convocatoria establece que los recursos para la adquisición son estatales y que se cuenta con suficiencia presupuestal. El plazo de entrega de los bienes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la firma del contrato.

La publicación no precisa el monto total estimado de la compra ni el número de dependencias que recibirán los equipos.