Cruz Roja en Poza Rica planea abrir escuela de enfermería

octubre 29, 2026

El delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana en Veracruz, Oswaldo Jesús Ficachi Figueroa, informó en entrevista para En Contacto sobre la reciente inauguración de las instalaciones de la institución en Poza Rica, afectadas por las inundaciones del 10 de octubre de 2025.

Indicó que, como parte de los proyectos a futuro, se contempla fortalecer el área de capacitación e incluso habilitar una escuela de enfermería.