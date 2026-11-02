Campo tendrá un incremento del 70 por ciento, infraestructura del 22

Campo tendrá un incremento del 70 por ciento, infraestructura del 22

noviembre 2, 2026

*No se prevé creación de nuevos impuestos

*Seguirá el pago de la deuda pública

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Tras informar que en el presupuesto que se propuso para el 2027 se prevé un incremento del 70 por ciento al campo y de un 22 por ciento en infraestructura, la gobernadora Rocío Nahle García aseveró que no se considera crear nuevas contribuciones en la entidad, manteniendo los actuales.

En entrevista radiofónica, la mandataria dijo que en el caso de las áreas de salud y educación el ajuste que habrá será acorde a la inflación.

Rocío Nahle García adelantó que se continuará con el pago de la deuda pública, toda vez que se continuará con su política de contención del gasto corriente.

En el caso del incremento al presupuesto para el campo, explicó que está dirigida a fortalecer las actividades productivas agrícolas y ganaderas de la entidad, en tanto, en infraestructura los recursos disponibles serán para obra pública, principalmente para conectividad y movilidad en los municipios veracruzanos.

“Tenemos que seguir construyendo, tengo muchas carreteras, muchos caminos, puentes que todos los municipios me piden”.

El presupuesto fue integrado bajo criterios de disciplina financiera, a fin de que la administración pública siga funcionando y contar con los recursos necesarios para atender los compromisos financieros.

Además, se dará continuidad al pago de obligaciones de deudo y se evitará la contratación de nuevos créditos.

“Antes lo que se hacía era ir y pedir otro crédito para pagar lo que se estaba venciendo, pero nosotros dijimos que ya no (…) Vamos a seguir pagando los temas de deuda que tiene el estado, vamos a seguir desendeudándonos; tenemos documentos que se vencen, que se hicieron hace 15 o 20 años”, finalizó.