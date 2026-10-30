Gobierno de poza rica celebra las tradiciones del día de muertos con premiación de calaveras y leyendas

Gobierno de poza rica celebra las tradiciones del día de muertos con premiación de calaveras y leyendas

octubre 30, 2026

⁠Poza Rica, Ver., 29 de octubre de 2026.- Con el propósito de preservar las tradiciones mexicanas y reconocer el talento creativo de la comunidad, el Gobierno de Poza Rica, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, realizó la premiación de los concursos de calaveras literarias y leyendas, como parte de las actividades conmemorativas del Día de Muertos.

La actividad contó con la presencia de la Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez Rodríguez, acompañada por la Presidenta del Sistema DIF Municipal, Concepción Rodríguez, así como ediles del Ayuntamiento, quienes disfrutaron de una jornada dedicada a la cultura, la imaginación y las expresiones que mantienen viva la identidad mexicana.

Como parte del programa artístico, la celebración inició con el “Danzón y son de catrines y catrinas”, que llenó de ritmo, color y tradición el encuentro, dando paso a la premiación de los trabajos participantes.

En la categoría de leyendas se presentaron La Mancha que respira, de Ana Margarita Barradas; La Ollita de oro del Cedro, de Anabel Alvarado; y La Silueta de la Calle Central del Cerro del Abuelo, de Celina Jazmín Elizarrarás Martínez.

En calaveras literarias participaron las obras Muertos, pero de gusto, de Matías Tiburcio Vicencio; La Catrina visita Poza Rica, de América Yoselín Ruiz; y La Catrina y los personajes de Poza Rica, de Brenda Elizabeth Tiburcio.

La jornada continuó con la presentación del ensamble artístico “Muertos, pero de gusto”, una propuesta de narraciones y música que celebró nuestras tradiciones a través de historias, risas y canciones.

En este espectáculo participaron Alma Gabriela Chávez Espinosa, Hugo Alejandro Castán Gómez, Malicha Bagundo, Alfonso Valdez Mendoza y Uriel Ovando García, bajo la dirección de Alexa Bagundo, con el acompañamiento musical de Jesús Flores Centella.

Con estas actividades, el Gobierno de Poza Rica genera espacios para el reconocimiento del talento local, fortalece la expresión artística y promueve la transmisión de las tradiciones mexicanas entre las nuevas generaciones, manteniendo vivas las historias y manifestaciones culturales que forman parte de nuestra identidad.