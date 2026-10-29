Frente Frío 3 llegará después de Día de Muertos

octubre 29, 2026

*Se mantienen en vigilancia ríos y arroyos

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado indicó que se coordina la entrega de apoyos a la población afectada por el paso del frente frío número 2, el cual generó problemas principalmente en la zona sur en Los Tuxtlas y en la norte en Álamo.

La funcionaria estatal adelantó que el siguiente frente frío, el número 3, estará pasando por la entidad veracruzana posterior al puente del Día de Muertos, es decir entre el martes 3 y miércoles 4 de noviembre.

Sobre las afectaciones del fenómeno meteorológico, dijo “tuvimos lluvias muy intensas particularmente en la zona norte, en Álamo, activamos ya el sistema de alertamiento temprano para la inundación de Álamo, afortunadamente funcionó muy bien. Tuvimos buena respuesta de la población que nos apoyó haciendo la evacuación adecuada”.

Actualmente, indicó Guadalupe Osorno, se mantiene la vigilancia de los ríos y arroyos de respuesta rápida, sin embargo, la mayoría se encuentran a la baja y ninguno registra niveles cercanos a su NAMO.

Asimismo, cuestionada sobre las condiciones del tiempo para las festividades del Día de Muertos, dijo que se esperan condiciones simulares a las de esta semana.

“Tendremos presencia de lluvias, pero digamos que en cantidades menores, máximos de 50 milímetros, pero no confiarse, podría haber chubascos arriba de los 50, pero recordar que también depende del tiempo en que cae”.

Finalmente, no descartó la presencia de niebla y temperaturas cada vez más bajas.