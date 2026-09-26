INE perfila a Miguel Ángel García Onofre como nuevo vocal ejecutivo en Veracruz

septiembre 26, 2026

El nombramiento será votado el próximo lunes; de aprobarse, sustituirá a Josué Cervantes Martínez

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Comisión del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) elaboró y validó el acuerdo con el que se propone la designación de los titulares de las Vocalías Ejecutivas Locales de Chiapas, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Para la Junta Local del INE en Veracruz, el acuerdo incluye el nombre de Miguel Ángel García Onofre, quien sustituirá a Josué Cervantes Martínez, jubilado a finales del año pasado.

El acuerdo será sometido a votación del Consejo General del INE en la sesión ordinaria del próximo lunes. De ser aprobado, el nombramiento de García Onofre surtirá efectos el martes, previo a la instalación del Consejo Local, programada para el miércoles 30 de septiembre, cuando rendirá protesta de ley.

García Onofre actualmente se desempeña como director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE. Antes fue consejero presidente del Instituto Electoral de Puebla y director de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

Tras la jubilación de Cervantes Martínez, Sergio Vera Olvera, vocal del Registro Federal de Electores (RFE), quedó como encargado de la Junta Local del INE en Veracruz. Durante este periodo, Verónica Peralta Alarcón ocupa temporalmente la Vocalía del RFE.

Con la eventual llegada de García Onofre, Vera Olvera regresará a la Vocalía del RFE y Peralta Alarcón retomará la Coordinación Operativa de la Junta Local del INE en Veracruz.