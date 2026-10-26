Empresarios de la construcción buscan terminar el año de manera estable 

octubre 26, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Los empresarios de la construcción auguran un fin de año estable y con trabajo, toda vez que autoridades municipales y estatales realizan obras importantes beneficiando a las empresas locales, refirió el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Xalapa, José Moctezuma Topke.

El representante empresarial manifestó que tanto el Ayuntamiento de Xalapa, como algunos cercanos, además de la administración estatal llevan a cabo obras importantes.

“Sabemos que estamos al cierre de año, la cantidad de obras iría a la baja por el cierre del programa, pero vemos un orden en cuestiones en el Estado y en el municipio, principalmente en Xalapa. Vemos mucho orden, vemos atenciones puntuales”.

En ese sentido, indicó que se tienen obras en espacios escolares, carreteras, caminos y otras.

“Entonces, hay trabajo para los diferentes rubros de la construcción, para las diferentes especialidades de las empresas constructoras y nosotros estamos animados y contentos por el buen trabajo que se está haciendo a nivel municipal”.

Aunque consideró que el cierre de año, por lo regular es muy complicado, ante el alza en el costo de materiales, el pago de impuestos, esperan que se cierre de manera tranquila

“Sí, sabemos que es complicado, cada año se va complicando más, los materiales suben, los impuestos hay que pagarlos, pero como constructores estamos y como empresarios, nosotros estamos enfocados en poder cumplir con todas las obligaciones que nos corresponden, con los materiales, con la calidad y a la vez, derivado de todo el trabajo que hagamos, poder generar utilidades y dividendos para nuestras empresas para poder seguir operando”.

Finalmente, José Moctezuma Topke dijo que el gobierno del estado está cerrando su programa de obra pública, pero se está trabajando en las zonas norte, centro y sur de la entidad.