Casi 5 mil jóvenes de Veracruz ya tramitaron su credencial para votar antes de cumplir 18 años

Casi 5 mil jóvenes de Veracruz ya tramitaron su credencial para votar antes de cumplir 18 años

octubre 2, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver., 1 de octubre de 2026.— Un total de 4 mil 932 jóvenes de 17 años en Veracruz ya solicitaron su credencial para votar, debido a que cumplirán la mayoría de edad antes de la jornada electoral del 6 de junio de 2027 o incluso ese mismo día, informó la Vocalía Ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE).

Del total, 4 mil 393 jóvenes cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2025 y el 25 de enero de 2027, mientras que 539 llegarán a la mayoría de edad entre el 26 de enero y el 6 de junio de 2027.

En Xalapa, el número de jóvenes que ya realizaron este trámite asciende a 383, informó José Lugo Hernández, vocal del Registro Federal de Electores del Distrito 10.

De ellos, 162 acudieron al Módulo de Atención Ciudadana ubicado en la avenida Manuel Ávila Camacho, mientras que 221 realizaron el trámite en el módulo instalado en un centro comercial de la avenida Adolfo Ruiz Cortines.

El trámite anticipado forma parte de la campaña anual intensa de credencialización que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE) previo a cada proceso electoral. Esta modalidad permite que quienes todavía tienen 17 años puedan solicitar su credencial siempre que cumplan 18 años antes o a más tardar el día de la jornada electoral, con el objetivo de que puedan ejercer su derecho al voto.

Para realizar el trámite, los jóvenes deben presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP actualizada y una identificación con fotografía, como constancia, certificado o diploma de estudios.

Lugo Hernández informó además que, con corte al 31 de agosto, el Distrito 10 de Xalapa registra 398 mil 330 ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral y 395 mil 100 en la Lista Nominal.

A esta cifra se suman 19 mil 995 credenciales con vigencia 2026 que perderán validez el próximo 31 de diciembre, por lo que el funcionario llamó a la ciudadanía a realizar con anticipación la actualización o renovación de su credencial y evitar esperar hasta los últimos días del año.