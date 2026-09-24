Ellos integrarán el Consejo Local del INE en Veracruz para las elecciones de 2027

Ellos integrarán el Consejo Local del INE en Veracruz para las elecciones de 2027

septiembre 24, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó a las y los ciudadanos que integrarán el Consejo Local del INE en Veracruz para el Proceso Electoral Federal 2026-2027 y, en su caso, para el proceso electoral federal 2029-2030.

Entre las personas designadas como propietarias se encuentran Yahaira Burela Pintado, Zuria Crystal Becerra Galicia, Cristhy del Carmen Mayo Alarcón, Daniela Brenis Jiménez, Jorge Reza Casahonda y José Netzahualcóyotl Olivares Salazar.

Como suplentes quedaron María Denise Ascención Infante, María del Rocío Flores Rosado, María Eugenia Castillo Reyes, Israel García Romero, Alan Nahum Castillo Martínez y Aarón Ojeda Jimeno.

En el caso de Yahaira Burela Pintado y Zuria Crystal Becerra Galicia, ambas fueron ratificadas para continuar como consejeras electorales, debido a que ya formaban parte del Consejo Local del INE en Veracruz. La ratificación les permitirá dar continuidad a los trabajos del órgano durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Los consejos locales son órganos temporales que se instalan para los procesos electorales federales. El INE establece que están integrados por una presidencia y seis consejerías electorales locales, además de las vocalías de la Junta Local y una secretaría.

¿Qué harán durante la elección?

Las consejeras y consejeros locales tienen la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y de los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales.

También participan en la integración de los consejos distritales, acreditan a las personas que desean participar como observadoras electorales y supervisan las actividades que realizan las juntas locales durante el proceso electoral.

Otra de sus funciones se relaciona con los cómputos electorales. Los consejos locales realizan el cómputo de la elección de senadurías de mayoría relativa con base en los resultados consignados en las actas de los consejos distritales y realizan también el cómputo de entidad federativa de la elección de senadurías de representación proporcional.

La presidenta del INE destacó que estos órganos permiten llevar la organización electoral al territorio, pues sus integrantes son ciudadanos que asumen responsabilidades concretas en la preparación y desarrollo de los comicios.

Para el proceso 2026-2027, el INE contempla la coordinación con los organismos públicos locales para las elecciones federales y locales que se realizarán en las entidades.