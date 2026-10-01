INE Veracruz instala Consejo Local rumbo a las elecciones de 2027

octubre 1, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló este miércoles 30 de septiembre su Consejo Local en Veracruz, con lo que inició formalmente en la entidad una nueva etapa de organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, que tendrá su jornada electoral el 6 de junio de 2027.

Durante la sesión de instalación, el consejero presidente del Consejo Local, Miguel Ángel García Onofre, señaló que este órgano tendrá la responsabilidad de conducir las actividades electorales bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad.

“La instalación de este órgano representa el punto de partida de una responsabilidad pública de la mayor relevancia”, afirmó al dar inicio formal a los trabajos.

García Onofre llamó a quienes integran el Consejo Local a contribuir, desde sus respectivas atribuciones, a que cada etapa del proceso se desarrolle con orden, profesionalismo y respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía.

“Nuestro compromiso será preservar la integridad de los procedimientos, fortalecer la confianza pública y garantizar condiciones institucionales para que la voluntad ciudadana pueda expresarse y sea reconocida con plena legitimidad”, señaló.

El presidente del Consejo Local también planteó que los trabajos del órgano deben desarrollarse mediante el diálogo y la responsabilidad institucional, además de mantener una estricta observancia de la legislación electoral.

Con la instalación de los 32 Consejos Locales del INE, la organización electoral comienza a desplegarse territorialmente en las entidades federativas. Estos órganos tienen entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos de las autoridades electorales, supervisar las actividades de las juntas locales ejecutivas y dar seguimiento a la instalación de los consejos distritales.

En Veracruz, el proceso forma parte de las elecciones concurrentes de 2026-2027. El INE informó que la elección federal contempla la renovación de las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados, 19 corresponden a Veracruz, mientras que en la entidad se coordinarán las actividades correspondientes a las elecciones locales.

García Onofre concluyó la sesión declarando formalmente iniciados los trabajos del Consejo Local para el proceso electoral 2026-2027.