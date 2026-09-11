Sheinbaum rechaza “ingerencismo” en el INE por visita de Rosa Icela

septiembre 11, 2026

Le pide al Instituto aclarar cambio de color y justificar presupuesto de casi 50 mil mdp que solicitan para 2027

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 11 de septiembre.– La presidenta Claudia Sheinbaum llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a aclarar públicamente diversas decisiones adoptadas al inicio del proceso electoral 2026-2027, entre ellas la solicitud presupuestal para 2027, los nuevos criterios sobre las boletas sin doblez, la presencia de la Secretaría de Gobernación en la ceremonia de arranque y el cambio de colores de la imagen institucional.

Al referirse al presupuesto, Sheinbaum consideró exagerada la cantidad solicitada por el INE, que inicialmente planteó requerimientos por 47 mil millones de pesos y actualmente contempla una cifra superior a los 40 mil millones para 2027.

La presidenta sostuvo que, al tomar como referencia los recursos destinados al Instituto para la elección de 2024 y actualizar esa cantidad conforme a la inflación de los años posteriores, el presupuesto debería ubicarse alrededor de 37 mil millones de pesos, aunque reconoció que la cifra definitiva corresponderá determinarla a la Cámara de Diputados.

Explicó que, desde su perspectiva, el proceso electoral de 2027 tiene características similares a la elección de 2024, aunque entonces se elegirán más gubernaturas, mientras que no estará en juego la Presidencia de la República.

“Desde mi perspectiva, pues debería de ser lo que se destinó en el 24, más la inflación, porque no hay nada nuevo en todo ello”, señaló.

Sheinbaum también cuestionó que el INE hubiera considerado inicialmente recursos relacionados con una eventual revocación de mandato, al señalar que, conforme a las disposiciones constitucionales, ésta no podría realizarse en 2027, sino, en todo caso, hasta 2028.

Otro de los puntos que pidió aclarar es el cambio realizado a los lineamientos sobre la validez de las boletas que no sean dobladas. La Presidenta reconoció que existe confusión sobre los alcances de la determinación del Instituto y pidió que se explique con precisión qué fue lo que modificó.

Recordó que durante años se ha considerado que las boletas debían doblarse, debido al riesgo de que, de no hacerlo, pudieran introducirse varias boletas al mismo tiempo en una casilla y eventualmente prestarse a irregularidades.

Sin embargo, aclaró que, por lo que conoce, la reciente determinación del INE podría estar relacionada con la manera en que debe realizarse el doblez y no necesariamente con eliminarlo por completo. Por ello, insistió en que el organismo debe explicar públicamente el alcance de la resolución.

Sobre la presencia de la secretaria de Gobernación en la ceremonia de inicio del proceso electoral 2026-2027, Sheinbaum descartó que represente una intromisión del Ejecutivo federal en las funciones del órgano electoral.

Explicó que la Secretaría de Gobernación acudió porque recibió una invitación formal del INE y participó como representación del Poder Ejecutivo en un acto protocolario de inicio del proceso.

Destacó que también estuvieron convocados representantes de los otros poderes de la Unión, incluida la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados, cuyos titulares no acudieron debido a que se encontraban en sesión, además de integrantes del Poder Judicial.

“Fue como parte del Ejecutivo al inicio de la celebración”, sostuvo la presidenta, al señalar que la presencia de representantes de los poderes en una ceremonia institucional no implica una intervención en la organización de las elecciones.

La mandataria federal añadió un cuarto tema que, consideró, debe ser explicado por el INE: el cambio en los colores de su identidad institucional justo al comenzar el proceso electoral de 2027.

Dijo desconocer las razones que llevaron al Instituto a modificar su imagen cromática y consideró necesario que la presidenta del INE y los consejeros expliquen públicamente la decisión para evitar suspicacias.

Ante la versión de que el cambio estaría relacionado con el color rosa utilizado por el nuevo partido político Somos,

Sheinbaum respondió que corresponde al propio INE aclarar si ésa fue la razón y cuál fue el fundamento de la modificación.

Por ello, hizo una “muy respetuosa sugerencia” a los consejeros para que realicen una conferencia de prensa y despejen las dudas que, afirmó, se han generado entre la población.

La presidenta subrayó que el objetivo debe ser garantizar la certeza, objetividad y legalidad del proceso electoral de 2027.

“Son muy buenos consejeros, ya demostraron su responsabilidad”, afirmó, aunque insistió en que el Instituto tiene la obligación de ofrecer certidumbre sobre sus decisiones y sobre la organización de los comicios.

Sheinbaum sostuvo que las explicaciones públicas del INE son necesarias para evitar dudas y garantizar la confianza ciudadana en una elección que renovará diversos cargos y gubernaturas y que, por primera vez en este ciclo, se desarrollará bajo nuevas reglas y decisiones institucionales que han comenzado a generar cuestionamientos.