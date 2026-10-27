Reemplacamiento en Veracruz es por seguridad, no por recaudación: Diputada

octubre 26, 2026

Isabel Ortega/XALAPA, VER.— El anuncio del nuevo reemplacamiento vehicular programado para el próximo año en Veracruz no tiene un fin prioritariamente recaudatorio, sino de seguridad y control del padrón de automóviles en la entidad, aseveró la diputada local Tanya Carola Viveros.

La legisladora señaló que, aunque la medida genera molestia entre los automovilistas, el endurecimiento de los requisitos busca evitar que circulen unidades involucradas en actos ilícitos o con irregularidades en su documentación.

«Porque hay mucho tema justo, y está relacionado, por eso digo que no es un solo tema, o sea, el tema de la delincuencia, pues, ocurre en vehículos y, entonces, deben estar debidamente registrados», sostuvo.

«También soy ciudadana y pasé por la misma molestia»

Tanya Carola Viveros relató que, al realizar el trámite de sus propios vehículos, cuestionó la rigurosidad de los requisitos administrativos implementados por las autoridades estatales.

«O sea, de hecho, yo tuve que hacer mi trámite y, entonces, por supuesto que así, pues, pasé lo mismo que todas las personas, con esta molestia, entonces, cuestioné. Dice, sí, para una persona, pues, que tiene un uso casero de un vehículo, le parece absurdo este trámite, pero no está pensado en eso.

“Sin embargo, tiene que ser parejo, pues, porque si no tienes un padrón de qué vehículos tienes, no tienes un control, y entonces, a la hora de que buscas, ¿no? A la persona, pues resulta que está la factura 20 veces endosada, ya no sabes quién es el dueño, quién lo tuvo», explicó.

La diputada detalló que en administraciones pasadas se detectaron anomalías graves en la compraventa de autos: «Este, de hecho, hasta firmado por personas que tal vez ni existen, por eso es que ahora se ha hecho más rígido, ¿no? Que tiene que ser de manera notarial».

En ese sentido, reiteró que la medida se fundamenta en la prevención del delito: «No crea, pues yo también soy ciudadana y también tengo vehículos, pero, bueno, cuando me dieron esa explicación, pues entendí la importancia y cómo eso también no es un tema recaudatorio, claro que se recauda, ¿no? Pero no es con un objetivo recaudatorio, sino que también de forma viene el tema de la seguridad».

Planteará esquemas para no afectar la economía ciudadana

Respecto a la renovación de placas para modelos comprendidos a partir del año 2019, la legisladora fue cuestionada sobre la posibilidad de implementar un canje gratuito en lugar de obligar al pago completo a los contribuyentes.

Ante el planteamiento, Viveros se comprometió a llevar la propuesta a las mesas de trabajo con los titulares de las áreas operativas del gobierno estatal.

«Bueno, déjame, ahora sí que ahora que me lo comentas, en la siguiente reunión que tenga con él, pues vamos a comentarlo, pues, de manera que no sea un… no se afecte a la población, ¿no? O sea, también se tienen que buscar las maneras en que sea lo más accesible posible», concluyó.