Transportistas denuncian constantes extorsiones de autoridades en carreteras de Veracruz

octubre 26, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Los transportistas que bloquearon parcialmente la carretera Xalapa-Banderilla la mañana de este lunes 26 de octubre denunciaron presuntas extorsiones, abusos de poder y trabas administrativas cometidos de manera recurrente por autoridades durante el desempeño de sus labores en las carreteras de la entidad veracruzana.

Durante la movilización, los manifestantes señalaron que funcionarios y corporaciones operativas aplican cobros indebidos y retrasan de forma deliberada el flujo de sus mercancías, afectando gravemente la economía del gremio.

Iván Murillo Serrano, operador de transporte pesado desde hace 13 años e integrante de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), afirmó que los cobros al margen de la ley por parte de los servidores públicos se han convertido en una constante que sofoca a los trabajadores del volante, aun cuando cuentan con la documentación física y legal en regla.

«Las extorsiones por parte de autoridades son todo el tiempo; nos retrasan luego los trámites, no nos hacen las cosas fáciles, aunque tengamos la documentación en regla. Siempre andan buscando la forma de sacar algún beneficio de nosotros», aseveró el conductor de carga durante la manifestación sobre el tramo carretero.

Los inconformes advirtieron que mantendrán la postura de protesta hasta que autoridades federales y estatales instalen una mesa de trabajo formal que ponga un alto definitivo a los abusos y malas prácticas institucionales en las rutas de la región capital, el puerto de Veracruz y las Altas Montañas.