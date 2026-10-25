Disminuye el delito de secuestro y extorsión en Veracruz: FGE 

octubre 25, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- De enero a septiembre del 2026 disminuyeron en un 28 por ciento las víctimas de secuestro y en más del 50 por ciento las extorsiones en el estado de Veracruz, reporta la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado.



En un mensaje emitido por la dependencia de procuración de justicia indicó que en el mismo periodo fueron desarticuladas 4 bandas delictivas y fueron puestos a disposición a 159 presuntos responsables de secuestro y extorsión.

“De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los resultados de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), de enero a septiembre de 2026, el número de víctimas de secuestro disminuyó 28 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año anterior”.

La UECS llevó a cabo acciones de investigación, así como operativos que permitieron la detención y presentación ante la autoridades de 86 personas señaladas como probables responsables del delito de secuestro, convirtiendo a Veracruz en el segundo lugar nacional.

Asimismo, se desarticularon 14 bandas delictivas, casi una tercera parte de los grupos desarticulados a nivel nacional.

“A estos resultados se suman 85 personas sentenciadas por el delito de secuestro, mediante resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional, con lo que la entidad ocupa el segundo lugar nacional en este apartado. Y en materia de extorsión, de enero a agosto de 2026, el número de víctimas disminuyó más de 50 por ciento respecto del mismo periodo de 2025”.

Finalmente, informaron que un total de 73 personas relacionadas con el delito de extorsión fueron puestas a disposición, poniendo a Veracruz entre las tres entidades del país con mayor número de personas puestas a disposición por este ilícito.