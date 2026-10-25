Cierres viales a partir del lunes por inicio de obras; se exhorta a prevenir los traslados

Cierres viales a partir del lunes por inicio de obras; se exhorta a prevenir los traslados

octubre 25, 2026

Xalapa, Ver., 24 de octubre de 2026.- El Ayuntamiento de Xalapa, que encabeza la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, a través de la Dirección de Obras Públicas, iniciará este lunes los trabajos de reposición de losas de concreto en la avenida Manuel Ávila Camacho y la rehabilitación de calzada con losa de concreto en el Andador Gonzalo Aguirre Beltrán.

Ante ello, se exhorta a la población a organizar sus horarios de traslado, tomar rutas alternas y evitar estacionarse en la zona de obra para prevenir contratiempos y accidentes.

La Dirección de Obras Públicas informó que a partir de las 18:30 horas del próximo 26 de octubre, comenzarán las labores de reposición de losas de concreto en Ávila Camacho, entre las calles Úrsulo Galván y Benito Juárez.

En una primera etapa se intervendrán los dos carriles de circulación con dirección al parque Los Tecajetes y en una segunda fase, los dos carriles hacia el parque Juárez, por lo que habrá reducción en el flujo de tránsito.

Además, el mismo lunes, desde las 9:00 horas, se trabajará en la rehabilitación de calzada con losa de concreto en el Andador Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán.

Debido a ello, se realizará el cierre total a la circulación vehicular del Paseo de Los Lagos hacia el Circuito Presidentes.

Se agradece a la ciudadanía su comprensión ante el desarrollo de las obras que permitirán mejorar las condiciones de circulación vehicular, brindar seguridad vial y mejorar el espacio público.