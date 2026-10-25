Niega ayuntamiento de Xalapa redadas y sacrificios de animales

octubre 25, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Es falso que el Ayuntamiento de Xalapa lleve a cabo redadas o sacrificios de animales a través de la Dirección de Salud, aseveró la directora Vianed Martínez Cabrera.

La funcionaria municipal rechazó los señalamientos hechos a través de redes sociales que han generado preocupación entre grupos de defensa animal.

Martínez Cabrera aseguró que las intervenciones se realizan a partir de reportes ciudadanos y bajo un procedimiento establecido, por lo que negó que se realicen operativos indiscriminados para retirar animales de la vía pública.

La directora de Salud Animal del Ayuntamiento de Xalapa recordó que el Artículo 19 del reglamento que rige las acciones de la dependencia, las redadas no están autorizadas.

En ese sentido, sostuvo que el personal atiende solicitudes específicas, como casos de perros que han agredido a personas, animales en situación de abandono o ejemplares que permanecen en la vía pública y requieren atención.

“Nosotros no sacrificamos, en ningún momento hemos realizado ningún sacrificio”, afirmó Martínez Cabrera, al rechazar las versiones que circulan en redes sociales.

En lo que va del año se han atendido alrededor de mil 280 casos relacionados con maltrato animal, abandono, ejemplares atropellados y situaciones que involucran a perros y gatos que requieren la intervención del personal municipal.

Algunos animales son trasladados para recibir consulta veterinaria, esterilización y desparasitación, con la finalidad de mejorar sus condiciones de salud y, cuando corresponde, prepararlos para ser integrados a un proceso de adopción responsable.

Sobre aquellos perros que están involucrados en agresiones, dijo, que estos permanecen hasta 10 días en observación.