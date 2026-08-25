INE agiliza entrega de credenciales en Veracruz

agosto 25, 2026

.La encargada del Despacho de la Vocalía de Registro Federal de Electores del INE en Veracruz, Verónica Peralta Alarcón, informó que las credenciales para votar deberán estar disponibles para la ciudadanía en un plazo máximo de nueve días naturales después de concluir el trámite.

En entrevista para En Contacto, explicó que la medida busca agilizar la entrega de las credenciales en los Módulos de Atención Ciudadana.

Asimismo, adelantó que en septiembre iniciará una campaña para invitar a la población a actualizar su credencial del INE y mantener vigente su información electoral.