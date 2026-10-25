Garantizan condiciones en el panteón municipal de Naolinco para tradicional «Cantada»

octubre 25, 2026

Juan David Castilla

El panteón municipal de Naolinco se encuentra en óptimas condiciones para recibir a miles de visitantes durante la tradicional «Cantada», cuya actividad principal de las festividades de Todos Santos que se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre.

El presidente municipal de Naolinco, Narciso Reyes Aguilar, confirmó que el camposanto fue intervenido con oportunidad para garantizar un espacio digno y seguro a los pobladores y turistas que acudirán a interpretar los alabados y llevar ofrendas a las tumbas de sus seres queridos.

Aseguró que las labores operativas previas en el recinto garantizan la atención del flujo masivo de personas durante la noche y madrugada del festejo.

El edil explicó que las actividades culturales de la temporada darán inicio el 26 de octubre con la instalación de exposiciones de altares, venta de papel picado y productos tradicionales.

De igual forma, precisó que la cartelera contempla un evento cultural en el parque central el 31 de octubre y la exposición de catrinas escolares en el Salón Hidalgo, priorizando la creatividad, el colorido y la preservación de las tradiciones locales.

Para facilitar la movilidad en la cabecera municipal, las autoridades implementarán un operativo vial que convertirá las calles céntricas en zonas peatonales durante la jornada principal del 1 de noviembre.

Asimismo, el Ayuntamiento habilitará estacionamientos periféricos cuyo acceso podrá consultarse mediante códigos QR, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Protección Civil Estatal para resguardar el orden durante las festividades.