Ayuntamiento de Xalapa dará apoyos a familias afectadas por lluvias

octubre 1, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa mantiene el censo de familias afectadas por las lluvias de esta semana para determinar los apoyos que se brindarán a las familias.

La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, llamó a quienes sufrieron daños y todavía no han sido atendidos a acercarse a las áreas municipales para ser considerados.

«Hoy continúan los censos para las personas que han resultado afectadas y labores de limpieza y maquinaria», dijo.

Reveló que en estos días de contingencia se levantaron más de 20 toneladas de basura encontradas en los canales, alcantarillas y lo que sacó la población que tuvo daños en sus viviendas.

Explicó que el censo municipal será utilizado para determinar los apoyos y que no se realizará otro levantamiento independiente.

“No se va a tomar otro censo, es el censo de Xalapa el que se va a tomar y el Gobierno del Estado apoyará con algunos electrodomésticos”, añadió.

Dijo que se va a apoyar a las familias que perdieron pertenencias y, en algunos casos, mercancía que utilizaban para sus actividades económicas, además de obras de infraestructura mayor.

“Vamos a estar en estos días trabajando, tenemos que entrar en un consenso para que las familias sean apoyadas. Si hay alguien que no ha sido apoyado, que conozcan, por favor acérquense a las áreas del ayuntamiento”.

Remarcó que una lluvia considerada fuerte acumula regularmente alrededor de 30 milímetros en un día, pero el lunes por la tarde-noche se registraron 135 milímetros en solo unas horas.

“Regularmente una lluvia fuerte anda en los 30 milímetros al día que se acumula. El lunes en la tarde noche llovió 135 milímetros; es decir, cuatro veces más de lo que llueve y cuando decimos hay una lluvia fuerte, en muy poco tiempo”.