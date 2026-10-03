Rusia intensifica ataques contra Kiev y paraliza tráfico en puentes

octubre 2, 2026

Los ataques con drones rusos contra Kiev provocaron este viernes el cierre total o parcial de tres de los principales puentes que cruzan el río Dniéper, generando largas filas de vehículos y afectando el traslado de miles de habitantes entre ambos lados de la capital ucraniana.

El Puente Sur, una de las principales conexiones de la ciudad, fue cerrado completamente después de que drones rusos impactaran estructuras de soporte. El ataque dañó un pilar, parte de la superficie vial y una barrera de concreto ubicada junto a la línea del Metro.

Las autoridades de Kiev informaron además que otro de los puentes quedó habilitado únicamente en un sentido, mientras que las restricciones en otras vías provocaron importantes congestionamientos. Algunos habitantes reportaron que tardaron varias horas en llegar a sus trabajos y que algunos tuvieron que continuar sus recorridos a pie.

Los ataques también dejaron una persona muerta y al menos dos heridas en Kiev, después de que un edificio residencial de 25 pisos fuera alcanzado por un dron. En Járkiv, otro ataque con una bomba guiada dejó dos personas muertas y decenas de heridos, según autoridades locales.

La ofensiva ocurre mientras Ucrania se prepara para el invierno y enfrenta el riesgo de nuevos ataques contra su infraestructura energética, que podrían afectar el suministro de electricidad y calefacción.

En el ámbito diplomático, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, informó que Kiev recibió propuestas de Estados Unidos, India, Turquía y Egipto para establecer treguas parciales. Las iniciativas contemplan detener ataques contra infraestructura energética y garantizar la seguridad de la navegación y de las exportaciones agrícolas en el mar Negro. Ucrania ha señalado que está dispuesta a considerar estas propuestas bajo determinadas condiciones.

Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski pidió endurecer las sanciones contra Rusia, argumentando que los drones utilizados en los ataques dependen de componentes extranjeros.