Autoridades municipales esperan cuantificar daños por lluvias en el IMAC

octubre 1, 2026

Ariadna García.- Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa espera concluir la evaluación de las afectaciones que dejaron las lluvias en la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC).

El director de Cultura, Marco Darío García Franco, dijo que se dieron particularmente en la zona del escenario, y que se determinará si existen daños que requieran reparación.

En entrevista explicó que durante la lluvia ingresó agua al inmueble, y actualmente se mantiene un proceso de secado antes de realizar una revisión a fondo.

“Intervenimos inmediatamente, ese día no dejamos de trabajar hasta sacar toda el agua, estamos dejando el proceso natural de secado y todavía no hemos hecho la inspección para asegurarnos que no haya ninguna afectación al escenario».

Sin embargo, de acuerdo con el funcionario municipal, todo parece indicar que no hay afectaciones mayores, «pero nos parece que quedó muy bien y que actuamos oportunamente”.

Dijo aunque a simple vista no se observan daños en la estructura, será necesario esperar la valoración correspondiente para conocer si hubo alguna afectación mayor y, en su caso, cuantificar los trabajos que deberán realizarse.

“La estructura no tuvo ningún daño e insisto, pues hicimos una cuadrilla de emergencia y lo resolvimos oportunamente”, afirmó.

Agregó que la revisión será importante para garantizar la seguridad de las actividades culturales que se realizan en el recinto.

“Tenemos que asegurarnos que el escenario no tuvo ninguna afectación que pudiera poner en peligro alguna de las presentaciones; nos parece que no lo tiene, pero será Protección Civil quien dará la última palabra”, puntualizó.

El funcionario señaló que las actividades programadas para el fin de semana fueron canceladas, pero se prevé retomar la programación la próxima semana.