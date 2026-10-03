Lionel Messi adquiere su segundo club de futbol en España

octubre 2, 2026

Lionel Messi amplió su presencia en el futbol español al convertirse oficialmente en propietario del Club Deportivo Eldense, equipo que actualmente disputa la Segunda División de España.

El club anunció que el argentino inicia una nueva etapa al frente de una institución fundada en 1921, con un proyecto de largo plazo enfocado en fortalecer su desarrollo deportivo, institucional y social.

Con esta adquisición, Messi suma su segundo club en España, luego de tomar el control de la UE Cornellà en abril de este año, equipo que milita en la Tercera Federación.

La operación, sin embargo, todavía está pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes de España, conforme a la legislación deportiva de ese país.

El Eldense atraviesa actualmente una situación complicada en la Segunda División y busca consolidarse en el futbol profesional español bajo la nueva propiedad del astro argentino.