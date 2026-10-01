Cuatro personas ya obtuvieron doble nacionalidad en Xalapa mediante programa Soy México

octubre 1, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.- Cuatro personas ya han obtenido jurídicamente su doble nacionalidad en Xalapa mediante la estrategia binacional “Soy México”, que facilita el registro de personas nacidas en Estados Unidos, pero hijas de padre o madre mexicanos.

La oficial del Registro Civil de Xalapa, Adriana Aranda Caballero, explicó que el programa busca apoyar a quienes tienen derecho a la nacionalidad mexicana por nacimiento y necesitan validar su acta estadounidense para obtener formalmente su doble nacionalidad.

“Los hijos de mexicanos, de acuerdo con la ley, también son mexicanos por nacimiento, aunque nazcan en otro país”, explicó.

Detalló que, mediante esta estrategia, se verifica la validez del certificado de nacimiento estadounidense sin que sea necesario presentar el documento apostillado, lo que representa un ahorro para las familias.

“No es necesario a través de este programa que presenten el acta apostillada”, señaló, al destacar que la apostilla implica un costo que depende del estado de origen del documento.

La funcionaria indicó que en Xalapa ya fueron atendidas cuatro personas que concluyeron el procedimiento y obtuvieron jurídicamente su doble nacionalidad, aunque consideró que todavía son pocas las personas que conocen el programa.

“Es pertinente que, a través de los medios de comunicación, la ciudadanía conozca de este programa para que acuda y aproveche”, expresó.

Para realizar el trámite se requiere acta o certificado de nacimiento de Estados Unidos, acta de nacimiento del padre o madre mexicana, identificación oficial y CURP certificada y validada.

La oficial explicó que el trámite se realiza sin cita en las oficinas centrales del Registro Civil de Xalapa, ubicadas en el bulevar Porfirio Díaz, sin número, cerca de la Central de Abastos.

El Registro Civil municipal recibe y escanea la documentación, mientras que la Dirección General del Registro Civil del Estado realiza la validación del acta estadounidense a través de la plataforma correspondiente.

Una vez concluido el procedimiento, también se entrega la CURP validada y certificada por el Registro Civil.

La estrategia Soy México estará vigente hasta noviembre de 2026, por lo que la funcionaria llamó a las personas que cumplen con los requisitos a aprovechar el programa.

Aranda Caballero aclaró que no todos los estados de Estados Unidos permiten la validación de sus certificados de nacimiento mediante este mecanismo, por lo que primero se verifica si el documento puede ser procesado.