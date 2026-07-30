Liberan a tres personas privadas de su libertad en Puerto de Veracruz 

julio 30, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- En el marco de la ejecución de 10 órdenes de cateo que se llevaron a cabo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, fuerzas federales lograron el rescate de tres personas que se encontraban privadas de su libertad.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República, indic´que en coordinación con la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana catearon 10 inmuebles en los municipios de Boca del Río y de Veracruz, relacionados con el delito de secuestro.

En el documento se expone que durante las diligencias, se intervino un inmueble en la colonia Ricardo Flores Magón del Puerto de Veracruz, donde localizaron tres personas secuestradas, dos de ellas con fichas de búsqueda nacionales.

“A las víctimas se les brindó atención médica y psicológica para salvaguardar su integridad. Asimismo, resultado de los cateos se aseguraron siete equipos de telefonía celular, dos sobres con tarjetas SIM, una báscula gramera, una funda para arma de fuego con porta cargadores, diversos cartuchos útiles y documentación diversa”.

La FGR informó que tanto los inmuebles y objetos asegurados fueron procesados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de las personas involucradas.