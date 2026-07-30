En materia de seguridad autoridades de Martínez se coordinan con Policía Estatal y fuerzas federales

En materia de seguridad autoridades de Martínez se coordinan con Policía Estatal y fuerzas federales

julio 30, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Autoridades municipales de Martínez de la Torre, en coordinación con Policía Estatal, Ejército Méxicano y Guardia Nacional trabajan en un operativo de seguridad para la zona, informó el presidente municipal Modesto Velázquez Toral.

Aunque el edil evitó pronunciarse en torno a la posibilidad de operaciones de grupos o células delictivas en la zona de Martínez de la Torre, dijo que hay una trabajo permanente entre los tres niveles de gobierno en las Mesas de Seguridad.

Ahí, dijo, se diseñan y evalúan las estrategias para preservar el orden en la región.

De manera conjunta con la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la implementación de programas preventivos y operativos, con el objetivo de reforzar la tranquilidad de los habitantes de Martínez de la Torre y de los municipios vecinos.

Sobre la posible operación de grupos delictivos en el municipio, el alcalde evitó emitir información al respecto y señaló que esos datos corresponden exclusivamente a las autoridades responsables de la Mesa de Seguridad.

Sin embargo, garantizó que se mantienen las acciones de vigilancia en todo el municipio para garantizar condiciones de seguridad para la población martinense.

Por otra parte, el presidente municipal de Martínez de la Torre destacó que el Plan de Desarrollo Municipal para su administración contempla varios ejes estratégicos, como el fortalecimiento del sector agrícola, el impulso a los servicios de salud, el mejoramiento de la educación y el fomento al deporte, áreas que consideró fundamentales para el desarrollo integral del municipio.