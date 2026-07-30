Comparecen hoy ante Comisión Instructora los dos alcaldes que enfrentan juicio de desafuero

julio 30, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Este jueves se lleva a cabo en el Congreso del Estado la audiencia de los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, quienes enfrentan un proceso de desafuero, solicitado por la Fiscalía General del Estado.



El diputado presidente de la Comisión Instructora en el Congreso del Estado, indicó que esto es parte del procedimiento de juicio de procedencia, donde los dos ediles tendrán oportunidad de presentar los argumentos y pruebas de defensa.

“Hoy es la audiencia que se va a llevar a cabo aquí en el Congreso del Estado por el tema de la denuncia que la Fiscalía ha hecho, vamos a estar como Comisión Instructora en las etapas correspondientes conforme a la ley”.

Cuestionado sobre cuántos días tiene de plazo la Comisión a su cargo para elaborar el dictamen que se presentará ante el pleno, aseguró que no hay como tal un día fijo.

“Hoy es la audiencia, de ahí la comisión va a emitir un dictamen, que posteriormente será sometido al pleno, pero dependerá de todos los elementos que hoy aporten”.

Se trata de un momento crucial, pues la encargada de determinar la culpabilidad o no de los hechos por los que son señalados es la Fiscalía Estatal, los diputados analizarán los argumentos de las autoridades de procuración de justicia.

Asimismo, consideró probable que esté mismo mes de agosto se pudiera votar el desafuero o no de los dos alcaldes.