Descartan casos de «diarrea explosiva» en Veracruz; Salud pide no bajar la guardia

julio 30, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.-



La Dirección de Salud Municipal de Xalapa informó que en Veracruz y el resto del país no existe ningún reporte oficial de casos de la llamada «diarrea explosiva», padecimiento del que recientemente se han dado a conocer contagios en Estados Unidos, aunque llamó a la población a reforzar las medidas de higiene para prevenir enfermedades gastrointestinales.



La directora de Salud Municipal, Vianed Martínez Cabrera, señaló que hasta el momento la Secretaría de Salud no ha notificado la presencia de este padecimiento en territorio mexicano.





«En el estado y en México concretamente nosotros no tenemos ningún reporte; no hay algún caso que nos hayan informado a través de la Secretaría de Salud. Sabemos que se han dado casos en Estados Unidos, pero aquí no tenemos reportes», afirmó.



Pese a ello, indicó que es importante mantener medidas preventivas, principalmente durante la temporada de calor, cuando aumentan los riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados.



Entre las recomendaciones destacó consumir alimentos en establecimientos que cumplan con las normas sanitarias, lavarse las manos con frecuencia y desinfectar correctamente frutas y verduras, especialmente las de hoja verde.



«Tener mucho cuidado dónde comemos, realizar el frecuente lavado de manos y verificar que los alimentos que consumimos estén desinfectados y preparados con una buena higiene», señaló.



La funcionaria explicó que los síntomas más comunes de estos padecimientos son diarrea, dolor de estómago y dolor abdominal, por lo que recomendó acudir al médico si las molestias persisten o se presentan signos de deshidratación.



Martínez Cabrera reiteró que, aunque no existe una alerta sanitaria en México por este tipo de enfermedad, la higiene personal y el manejo adecuado de los alimentos continúan siendo las principales medidas para prevenir infecciones gastrointestinales.