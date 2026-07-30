Empresas reutilizan 93% de sus residuos no peligrosos en Puebla y Veracruz

Empresas reutilizan 93% de sus residuos no peligrosos en Puebla y Veracruz

julio 30, 2026

Juan David Castilla

Algunas compañías con presencia en los estados de Veracruz y Puebla reciclaron el 93 por ciento de sus residuos no peligrosos durante el primer semestre de 2026, consolidando un modelo de economía circular en sus operaciones agroindustriales.

Una de ellas es la empresa Altosano-Granjas Carroll cuya estrategia cobró impulso desde 2023 con la puesta en marcha y operación de un centro de acopio especializado, infraestructura diseñada para realizar la segregación completa de los materiales desechados en sus 127 instalaciones productivas y sedes administrativas de ambas entidades.

En dicho centro, los insumos se clasifican rigurosamente según su naturaleza, abarcando papel, cartón, chatarra metálica, plásticos, tarimas, madera, equipos electrónicos, neumáticos usados y residuos aprovechables para la generación de combustibles alternativos.

Las labores de separación y valorización implementadas por la agroindustria cuentan con la evaluación y el aval explícito de las autoridades ambientales estatales de Veracruz y Puebla, garantizando el cumplimiento normativo en el manejo de desechos.

Mediante estas acciones, la compañía redujo la emisión de gases de efecto invernadero, disminuyó su huella de carbono global y evitó la saturación de rellenos sanitarios regionales mediante la reintegración de insumos a nuevas cadenas productivas.

Muestra de esta progresión es que, durante el ejercicio 2025, la planta procesó e integró al reciclaje más de 350 toneladas de materiales, cifra que representó un rendimiento inicial del 74 por ciento antes de alcanzar los indicadores actuales de reaprovechamiento.

El desempeño en materia ecológica le valió a Altosano-Granjas Carroll la obtención del Premio ROI 2025 (Responsabilidad, Operación e Innovación) en la categoría de Responsabilidad, distinción entregada por la firma internacional Smithfield Foods.

El reconocimiento sobresale al haber sido seleccionado entre la totalidad de las unidades operativas y plantas industriales que integran dicho consorcio agroalimentario a nivel mundial.

La dirección de la empresa reafirmó que el centro de acopio continuará operando para extender la vida útil de los materiales y fijar metas progresivas que fortalezcan el desarrollo sustentable en la región golfo-centro del país.