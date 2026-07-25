Grupo Multisectorial denuncia deficiencias en CAPASITS de Veracruz; falta personal, insumos y mantenimiento

julio 25, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- Los cinco Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) que operan en Veracruz enfrentan una serie de carencias que comprometen la atención de cerca de 13 mil personas usuarias, denunció la coordinadora del Grupo Multisectorial de VIH-Sida, Patricia Ponce.

La activista señaló que las deficiencias van desde el deterioro de la infraestructura y la falta de personal hasta el desabasto de medicamentos, pruebas rápidas, condones y otros insumos indispensables para la atención de pacientes.

«Tenemos un problema grave en los cinco Capasits del estado por cuestiones de infraestructura porque es insuficiente para atender a las casi 13 mil personas; por el deterioro de las instalaciones, incluido su equipamiento, con climas que no sirven, ventiladores que están de adorno, refrigeradores que están descompuestos», afirmó.

Indicó que una de las problemáticas más preocupantes es la falta de agua potable en los centros, situación que afecta tanto al personal médico como a quienes acuden a consulta.

«En casi todos los Capasits ni siquiera hay agua, los garrafones están vacíos; no hay presupuesto para comprar agua para que los usuarios y el personal médico puedan tomar», expuso.

Ponce añadió que también existen limitaciones para ofrecer atención odontológica debido a la falta de materiales, por lo que ni siquiera pueden realizar procedimientos básicos de limpieza bucal.

«Tenemos carencia de material odontológico, no se está dando ni siquiera limpieza bucal», señaló.

Asimismo, explicó que estos centros fueron creados para brindar atención en horarios diurnos y nocturnos, pero actualmente varios solo funcionan durante el día debido a la insuficiencia de personal.

«Los Capasits fueron pensados para tener atención diurna y nocturna y varios de ellos solo tienen atención diurna por falta de personal», comentó.

La coordinadora también alertó sobre el desabasto de insumos para la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, además de medicamentos necesarios para tratar enfermedades oportunistas.

«Hay carencia de condones, lubricantes, de pruebas rápidas y de medicamentos para atender enfermedades oportunistas», dijo.

Sobre el suministro de medicamentos antirretrovirales, aclaró que el problema no es la compra por parte de la Federación, sino la distribución dentro del estado.

«Hay desabasto de medicamentos y la federación nos comprueba que se ha enviado al estado, pero llega al almacén central de Xalapa y no hay recursos para enviarlos, ya sea camionetas, chofer o gasolina», aseguró.

Finalmente, Patricia Ponce indicó que también se han presentado faltantes de sustituto de leche materna para quienes lo requieren y reiteró que la escasez de personal continúa siendo uno de los principales obstáculos para garantizar una atención adecuada en los CAPASITS de Veracruz.