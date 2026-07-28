Sección 32 del SNTE respalda nombramiento de Raquel Bonilla al frente de la SEV

julio 28, 2026

Juan David Castilla

La Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) manifestó su respaldo a la designación de Raquel Bonilla Herrera como nueva titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), afirmando que el relevo institucional en la dependencia estatal permitirá consolidar un puente de comunicación fluida y respetuosa con el magisterio veracruzano.

A través de sus canales oficiales de comunicación, la organización sindical que agrupa a cerca de 100 mil docentes y trabajadores de la educación federalizados en el estado, bajo la dirigencia de Daniel Covarrubias López, dio la bienvenida a la nueva secretaria tras el anuncio emitido por el Poder Ejecutivo.

A este pronunciamiento se sumó la corriente sindical interna «Equipo Político», liderada por Juan Nicolás Callejas Roldán, expresando su confianza en que este nuevo ciclo administrativo se traducirá en apertura institucional para alcanzar acuerdos prioritarios en favor del sector educativo.

Mediante un comunicado, la organización sindical felicitó a la funcionaria estatal y refrendó su disposición para construir consensos permanentes que atiendan de fondo las necesidades de las comunidades escolares, el alumnado y la plantilla de trabajadores de la educación.

«Confiamos en que esta nueva etapa fortalecerá el diálogo institucional y permitirá seguir construyendo acuerdos en favor de la educación pública, de las comunidades escolares y de quienes todos los días hacen posible la formación de las nuevas generaciones», es parte de la postura del sindicato mayoritario en la entidad.

El gremio de trabajadores de la educación federalizada hizo hincapié en que mantendrán la colaboración activa con las autoridades estatales para dar continuidad a las agendas de desarrollo formativo para la niñez y juventud veracruzana, operando bajo un marco de corresponsabilidad y respeto mutuo a los derechos laborales.

La ratificación del SNTE se produce luego de que la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, confirmara el ajuste en la estructura de su gabinete tras la reincorporación de Claudia Tello Espinosa a sus labores parlamentarias en el Senado de la República.

Con el voto de confianza otorgado por la representación laboral más importante del estado, la nueva titular de la SEV arranca sus funciones con el respaldo estratégico de la Sección 32, factor clave para preservar la gobernabilidad y estabilidad en los planteles educativos de los 212 municipios.