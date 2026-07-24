Gobernadora hace llamado a donar al Teletón, CRIT 29 será en Mina

julio 24, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García lanzó un llamado a la sociedad veracruzana, así como al sector empresarial para que se sumen a la colecta de la Fundación Teletón a fin de que se lleve a cabo la construcción del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Minatitlán.

Y es que, dijo, se requiere una inversión de más de 426 millones de pesos que dará servicio a los niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad que habiten en la zona sur de Veracruz y en la zona de Oaxaca.

“Esto se trabajó desde hace mucho tiempo, solicitamos, tenemos ya uno en Poza Rica, se atienden a niños y niñas del Totonacapan y Huasteca, más de 25 mil personas en los que va de la instalación del CRIT, también tenemos un centro de rehabilitación en Veracruz de una fundación privada y hay otro en Xalapa, que es de Gobierno del Estado, pero falta el sur”.

Indicó que hace dos semanas se recibió la notificación oficial de parte de Teletón de que Minatitlán fue seleccionado para albergar el CRIT del Istmo.

«Hace 15 días recibimos la carta con la buena noticia de que se había considerado a Minatitlán para que sea el Centro de Rehabilitación Infantil del Istmo; para nosotros es una excelente noticia que tengamos un centro de rehabilitación con la más alta tecnología».

Este CRIT podrá atender a la población de la Sierra de Soteapan, Los Tuxtlas, zona Olmeca.

En ese sentido, hizo un llamado a las y los veracruzanos a apoyar en el boteo del Teletón, toda vez que este año el evento será para Veracruz en su zona sur.

“Que nos apoyen, que nos ayuden para que esto se haga una realidad, no tengo la menor duda que lo vamos a lograr. Pero lo vamos a lograr entre todos, quien pueda donar un peso, es bienvenido, miles o millones se necesita la aportación de todos”.

Finalmente, destacó que con 426 millones de pesos los que se requiere reunir para realizar el CRIT 29 en el país, con sede en Minatitlán, el cual se espera que esté terminado para que el mes de octubre del 2027.