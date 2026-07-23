Se prevén lluvias y ambiente caluroso en Veracruz

julio 23, 2026

Para hoy, el ingreso de humedad favorecido por el ciclón tropical Bertha, el cual se espera que impacte y que se desplace posteriormente como baja presión remanente sobre Texas, E.U.A., en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas (norte), Nuevo León (norte y oeste) y Coahuila (este). Por otra parte, el monzón mexicano en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, así como un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y el avance de la onda tropical núm. 20 sobre el sureste y sur del país, mantendrán condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca (costa) y Chiapas (costa); puntuales fuertes en Sonora (noreste), Sinaloa (noreste), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste) y Guerrero (sureste); lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Baja California, Zacatecas, Morelos y Ciudad de México. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso el norte del país, persistiendo la onda de calor en zonas de Baja California (noreste y centro), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (noroeste, oeste y centro).

El Servicio Meteorológico Nacional, monitorea los efectos del monzón mexicano sobre los estados del noroeste del país, además del avance de la onda tropical núm. 20.

Para mayor información consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar crecimiento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento iguales o mayores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 23 de julio de 2026:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (este), Nuevo León (norte y oeste), Tamaulipas (norte), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (noreste), Sinaloa (noreste), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste) y Guerrero (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Zacatecas, Morelos y Ciudad de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 23 de julio de 2026:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, este y oeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste, oeste y centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este), Chiapas (oeste), Durango (oeste y noreste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 23 de julio de 2026:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Coahuila, Puebla, Chiapas y Campeche.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado con bruma; ambiente frío a fresco en la mayor parte de la región, y templado en el suroeste del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido; cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México; y lluvias aisladas en zonas de la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en zonas del Estado de México; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 45 km/h en zonas de la Ciudad de México.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla en el noroeste de Baja California Sur; ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado el oeste de Baja California y noroeste de Baja California Sur. Posibilidad de lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur. Durante la tarde ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en el centro y sur de Baja California Sur, siendo extremadamente caluroso en el noreste de Baja California, persistiendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur) y Baja California (noreste y centro). Lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en zonas de Baja California. Viento del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente cálido. Durante la tarde ambiente caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en el norte de Sinaloa, siendo extremadamente caluroso en el noroeste, este y oeste de Sonora, persistiendo la onda de calor en zonas de Sonora (noroeste, oeste y centro). Lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora (noreste) y Sinaloa (noreste), y posible caída de granizo en sus zonas altas, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente oeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Sonora; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 45 km/h en zonas de Sinaloa, y con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en sus costas.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la mayor parte de la región, y cálido en sus costas, así como en la mayor parte de Colima y en el sur de Michoacán, siendo frío en zonas serranas del norte de dicho estado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Lluvias puntuales fuertes en Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (oeste y suroeste); dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 m de altura en las costas de la región.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas; ambiente fresco a templado en la mayor parte de la región, y cálido en sus costas, así como en el noroeste de Guerrero e istmo de Tehuantepec, siendo frío en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca (costa) y Chiapas (costa); y puntuales fuertes en Guerrero (sureste), todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chiapas; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Oaxaca (istmo de Tehuantepec); y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de la región.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado a fresco en sus zonas serranas, siendo frío en la zona montañosa de Veracruz. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos en el norte de Tamaulipas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, muy caluroso en el noroeste, oeste y centro de Tamaulipas, y templado en la zona montañosa de Veracruz. Lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas (norte), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se prevén intervalos de chubascos en Veracruz y Tabasco. Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas. Vientos de 20 a 30 km/h en la región, siendo de componente sur con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Tamaulipas; y con igual intensidad, siendo del sur y sureste en Veracruz; de componente este en Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado. Por la mañana, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en zonas de Campeche. Durante la tarde, ambiente caluroso. Lluvias e intervalos de chubascos, que podrían estar acompañados con descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Campeche; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Yucatán; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas de Durango; ambiente templado a cálido en la mayor parte de Coahuila, norte y este de Chihuahua, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí, siendo fresco en el resto de la región, y frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en el noreste y suroeste de Chihuahua, norte y noreste de Coahuila, y norte de Nuevo León. Lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila (este) y Nuevo León (norte y oeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; a su vez, se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en Durango, Chihuahua y San Luis Potosí, todas acompañadas con descargas eléctricas; asimismo, se prevén lluvias aisladas en zonas de Zacatecas. Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Coahuila; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Aguascalientes.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvias en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas de Hidalgo; ambiente frío a fresco en la mayor parte de la región, templado en el sur de Morelos, y templado a cálido en el noreste de Hidalgo y norte de Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Lluvias con intervalos de chubascos en Puebla y lluvias aisladas en zonas de Morelos. Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Puebla; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala; y viento de 10 a 20 km/h con rachas menores a 30 km/h en zonas de Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Mocorito (San Juan), Sin. 17.0; La Concordia (Hidrométrica Finca Cuxtepeques), Chis. 13.0; Guadalupe y Calvo (Chinatú), Chih. 6.0; Atizapán de Zaragoza (salida Presa Madín), Edo. de Méx. 3.0; Miguel Hidalgo (Escuela Nacional de Ciencias Biológicas IPN), Cd. de Méx. 2.0; Tepic (Observatorio), Nay., Jalpan de Serra (Presa Jalpan), Qro. y Zihuatanejo, Gro. 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son. 44.5; Culiacán, Sin. 43.1°C, Ciudad Obregón, Son. 42.4; Piedras Negras, Coah. 41.5; La Paz, B.C.S. 40.0; Arriaga, Chis. 39.5; Ciudad Victoria, Tamps. 39.4; Salina Cruz, Oax. 38.7; y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 28.1.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Tlaxcala, Tlax. 11.2; San Luis Potosí, S.L.P. 11.4; San Cristóbal de las Casas, Chis. 11.9; y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 12.0.