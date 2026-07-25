Lluvias fuertes y ambiente caluroso en Veracruz

julio 25, 2026

Para hoy, el monzón mexicano y un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán (oeste y suroeste), Colima, Jalisco (oeste y sur) y Nayarit (sur); puntuales fuertes en Durango, Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur (sur). A su vez, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera que se desplazará sobre el sur del golfo de México, así como el ingreso y avance de la onda tropical núm. 21 sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo (sur), Yucatán (norte y oeste), Campeche (norte y suroeste), Chiapas (este y sur), Tabasco (este y oeste) y Veracruz. El ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (norte y suroeste) y Guerrero (centro y costa); intervalos de chubascos en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas; y lluvias aisladas en zonas de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila. Finalmente, prevalecerá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora, persistiendo la onda de calor en zonas de Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (noroeste y noreste).

El Servicio Meteorológico Nacional, mantiene en vigilancia el ingreso y avance de la onda tropical núm. 21 sobre la península de Yucatán.

Para mayor información consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 25 de julio de 2026:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (oeste y suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora (norte y sur), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Guerrero (centro y costa), Oaxaca (norte y suroeste), Chiapas (este y sur), Veracruz (sur), Tabasco (este y oeste), Campeche (norte y suroeste), Yucatán (norte y oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur (sur), Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 25 de julio de 2026:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (oeste), Chihuahua (norte y noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Durango (este y oeste), Nayarit (costa), Jalisco (costa), Colima, Michoacán (suroeste), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Guerrero, Oaxaca (sureste), Chiapas (norte, centro y oeste), Veracruz (norte), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (suroeste), San Luis Potosí (centro y este), Guanajuato (oeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Estado de México (suroeste).

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 25 de julio de 2026:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Puebla y Campeche; y de componente norte en Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nayarit, Colima, Michoacán y Morelos.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; cielo parcialmente nublado con bruma; ambiente frío a fresco en la mayor parte de la región, y templado en el suroeste del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y caluroso en el suroeste del Estado de México; cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos acompañados descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del Estado de México y la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de componente este de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 50 km/h en zonas del Estado de México y de la Ciudad de México.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes y posible caída de granizo en Baja California, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur. Las lluvias pronosticadas se acompañarán con descargas eléctricas. Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de Baja California; ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en el oeste de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en el oeste de Baja California Sur, siendo extremadamente caluroso en el noreste de Baja California, persistiendo la onda de calor en Baja California (noreste) y Baja California Sur (centro y sur). Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Baja California, Baja California Sur y golfo de California. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes en Sonora (norte y sur) y Sinaloa (norte y sur); acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en sus sierras. Durante la tarde ambiente caluroso en Sinaloa, y muy caluroso a extremadamente caluroso en Sonora, persistiendo la onda de calor en su porción noroeste y noreste. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Sonora; y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Sinaloa, además de mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en su costa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (oeste y suroeste), todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y templado a cálido en sus costas, así como en el sur de Michoacán y en la mayor parte de Colima. Durante la tarde ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Jalisco; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de la región.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas; ambiente fresco en la mayor parte de la región, y templado a cálido en sus costas, así como en el noroeste de Guerrero e istmo de Tehuantepec, siendo frío en zonas serranas de Oaxaca. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde ambiente cálido a caluroso. Lluvias puntuales fuertes en Guerrero (centro y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (este y sur); todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca (istmo de Tehuantepec); y viento de 20 a 30 km/h en el resto de la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Guerrero y Chiapas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca; y mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de Chiapas.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz; ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado a fresco en sus zonas serranas, siendo frío en la zona montañosa de Veracruz. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Tamaulipas y Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, muy caluroso en el oeste de Tamaulipas, y templado en la zona montañosa de Veracruz. Lluvias puntuales fuertes en Veracruz (sur) y Tabasco (este y oeste); mismas que las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Tamaulipas. Todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente este de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente cálido. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Lluvias puntuales fuertes en Campeche (norte y suroeste), Yucatán (norte y oeste) y Quintana Roo (sur); las cuales podrían originar inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Campeche; y viento de 20 a 30 km/h en el resto de la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas; ambiente templado a cálido en la mayor parte de Coahuila, norte y este de Chihuahua, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí, siendo fresco en el resto de la región, y frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de San Luis Potosí. Durante la tarde, ambiente caluroso en la mayor parte de la región, cálido en sus sierras, y muy caluroso en el norte y noreste de Chihuahua y en el este de Nuevo León. Lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Zacatecas y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua y Coahuila; y viento de 20 a 30 km/h en el resto de la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío con bancos de niebla en sus zonas serranas, siendo templado en el sur de Morelos, y templado a cálido en el noreste de Hidalgo y norte de Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, y templado en zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; y lluvias aisladas en zonas de Guanajuato y Querétaro. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Puebla; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Ruiz, Nay. 43.0; Cacahoatán (Volcán Tacaná), Chis. 15.0; Benito Juárez (Radiocomunicación) y Cuauhtémoc (Marcos Carrillo), Cd. de Méx. 14.0; Juan Galindo (Necaxa), Pue. 12.0; Huixquilucan (El Venado), Edo. de Méx., Campeche, Camp. y Lázaro Cárdenas (Kantunilquín), Q. Roo 11.0; Valladolid, Yuc. 9.7; Monclova, Coah. 9.4; Puerto Ángel, Oax., 4.5; Hidalgo (Pucuato), Mich. 3.0; y Tepehuanes, Dgo. 0.4.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son. 47.5; Ciudad Constitución, B.C.S. 41.5; Choix, Sin. 39.0; Ciudad Victoria, Tamps. 38.8; Mérida, Yuc. 38.6; Colima, Col., Chihuahua y Nuevo Casas Grandes, Chih. 38.0; Salina Cruz, Oax., 37.6; Puebla, Pue. y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 28.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca (Aeropuerto), Edo. de Méx. 10.0; Zacatecas, Zac. 11.5; Durango, Dgo. 13.0; Tlaxcala, Tlax. 13.4; Pachuca, Hgo. y Puebla, Pue. 13.6; San Cristóbal de las Casas, Chis. 14.7; Aguascalientes, Ags. 15.0; y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 15.2.