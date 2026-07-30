Saquean primaria en Xalapa; piden seguridad

julio 30, 2026

Juan David Castilla

Un clima de inseguridad prevalece entre habitantes y padres de familia de la colonia Álvaro Obregón, en la capital del estado, tras registrarse un incremento en los actos de vandalismo, asaltos a transeúntes y robos a inmuebles educativos, eventos que ocurren con frecuencia a plena luz del día.

El hecho de mayor impacto ocurrió en las instalaciones de la Escuela Primaria Álvaro Obregón, donde personas desconocidas forzaron los accesos de la institución para sustraer diversos objetos de valor y generar destrozos en la infraestructura del plantel.

Isabel Flores, madre de familia afectada, recriminó el nivel de vulnerabilidad en el sector al detallar que los delincuentes rompieron las cerraduras para saquear el material didáctico del alumnado, además de desmantelar la red de agua del colegio.

«Hay muchas personas que se dedican a asaltar a quienes van pasando. Incluso en la primaria se metieron a robar, rompieron las chapas, se llevaron un proyector y dañaron la tubería para llevarse todo el cobre», enfatizó.

Los colonos coincidieron en que el deterioro del orden público ha ido en aumento durante los últimos meses, al grado de que las familias temen caminar por las calles del vecindario en horarios diurnos por el riesgo recurrente de sufrir atracos.

Ante esta coyuntura, Misael Díaz, vecino de la zona, hizo un llamado categórico a las dependencias de seguridad pública para que tomen cartas en el asunto y contengan la ola delictiva antes de que se susciten hechos de mayor gravedad que pongan en riesgo la integridad física de la población infantil.

«Esperamos que esto no pase a mayores, porque aquí hay una escuela y no es justo que siga habiendo vandalismo. Pedimos a las autoridades a las que les corresponde atender este problema que actúen y hagan su trabajo para brindar mayor seguridad», instó el habitante.

Los inconformes solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a las corporaciones municipales implementar patrullajes permanentes, recorridos a pie de vigilancia y el establecimiento de puntos de control en las inmediaciones de la colonia Álvaro Obregón.

Advirtieron que el sector se ha convertido en una zona prioritaria en materia de incidencia delictiva, por lo que urgieron acciones concretas que devuelvan la tranquilidad a las familias y protejan el patrimonio educativo de la comunidad escolar.