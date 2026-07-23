Veracruz suma 90 víctimas de violencia en primer semestre de 2026: Causa en Común

julio 23, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Durante el primer semestre de 2026, el estado de Veracruz acumuló un total de 91 atrocidades y eventos de alto impacto, que dejaron como saldo al menos 90 víctimas, posicionando a la entidad en la posición número 11 a nivel nacional en incidencia de este tipo de violencia extrema.

Así lo revela el más reciente informe del estudio “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, elaborado por la organización civil Causa en Común, el cual contempla el periodo correspondiente de enero a junio de 2026.

De acuerdo con el desglose del reporte por tipo de hecho delictivo, Veracruz destaca a nivel nacional de forma preocupante al encabezar el registro de asesinatos contra periodistas, sumando tres casos en los primeros seis meses del año, lo que representa la totalidad de las agresiones mortales registradas hacia este gremio en todo el país dentro del estudio.

Asimismo, la entidad registró una importante incidencia en diversos delitos de alta violencia y crueldad: asesinato con tortura: 24 casos; asesinato de mujeres con crueldad extrema: 17 casos; jornadas de violencia: nueve eventos; masacres: siete casos; asesinato con mutilación / descuartizamiento: siete casos; aesinato de niños y adolescentes: seis casos; fosas clandestinas: cuatro hallazgos; asesinato de actores políticos: tres casos; calcinamiento: tres casos; violación agravada: dos casos.

Asesinato de personas de grupos especialmente vulnerables: dos casos; asesinato de actores de relevancia en materia de seguridad y justicia: dos casos; terrorismo: un evento; actos violentos contra la autoridad: un evento.

El estudio de Causa en Común contabilizó un total acumulado en todo el país de 2 mil 529 atrocidades y al menos 2 mil 870 víctimas.

A nivel nacional, las entidades con mayor número de eventos registrados fueron Sinaloa (326), Michoacán (180), Guerrero (149), Guanajuato (143) y Chihuahua (140).

En el desglose de víctimas del mapa nacional, Sinaloa encabezó la lista con 308, seguido por Sonora con 228, Guanajuato con 186, Quintana Roo con 173 y Guerrero con 171 personas vulneradas por hechos atroces.

Para entender mejor cómo la organización documentó estos datos y el análisis sobre el aumento de este tipo de violencia en el país, puedes revisar esta entrevista sobre el estudio en la presentación de la Galería del Horror de Causa en Común, donde se detalla el impacto de las atrocidades registradas en los medios.