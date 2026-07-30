Aseguran centro ilícito de almacenamiento de hidrocarburo en carretera Coatepec-Jalcomulco 

julio 30, 2026

Un operativo encabezado por corporaciones de seguridad del Gobierno Federal culminó con el aseguramiento de un predio utilizado presuntamente para el almacenamiento, procesamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos, ubicado sobre la carretera que conduce a la comunidad Tuzamapan, en perteneciente al municipio de Coatepec, en la región capital del estado de Veracruz.

El despliegue táctico dio inicio durante la noche del miércoles 29 de julio y se extendió hasta este jueves 30 de julio en un inmueble situado a la altura del kilómetro 1 del tramo carretero Coatepec-Jalcomulco.

En las inspecciones del perímetro participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal especialista de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes ingresaron al sitio para evaluar la infraestructura y asegurar el perímetro.

Al interior de la propiedad se localizaron unidades tipo pipa, cajas de tráiler adaptadas, tanques de almacenamiento de gran capacidad, bodegas y diversa maquinaria destinada a la manipulación logística de combustibles.

Las instalaciones quedaron bajo la custodia del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, a la espera de que la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimente las diligencias ministeriales requeridas para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, las instancias federales no han precisado el volumen exacto de petrolífero decomisado en el sitio, ni han confirmado la detención de presuntos implicados durante la intervención.

Derivado de versiones circulantes en redes sociales, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México emitió un comunicado oficial para precisar la naturaleza del hallazgo en el municipio veracruzano.

La dependencia federal aclaró que la propiedad intervenida operaba como un centro logístico de almacenamiento ilícito de hidrocarburos y descartó categóricamente que se tratara de una refinería clandestina.

El área se mantiene bajo resguardo de la Guardia Nacional en tanto los peritos y agentes de la FGR concluyen con el levantamiento de indicios y la formalización del aseguramiento precautorio del inmueble.